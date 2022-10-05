德保雪粒｜甯漢豪稱補償不換地　北都收800公頃棕地：工廠須轉型

繼「志記鎅木廠」被收地發展後，在屯門藍地運作40年的德保雪粒，也因位處公營房屋項目範圍而面臨被收回。發展局局長甯漢豪指，留意到坊間有提出為受影響業主及運營者提供「一地換一地」方案，但她明言「這不是當局的政策」，強調政府將提供適當補償，同時呼籲工廠思考應否升級轉型，貼合香港發展需求。



甯漢豪今早（5日）出席立法會前廳交流會後表示，香港共有1,500公頃棕地，明白棕地的租金較為相宜，加上設廠程序較為簡單方便，因而吸引不少工廠在棕地營運。不過，發展北部都會區將會收回800公頃棕地，部分廠房需要搬遷：「可能係喺正發展區，廠房需要高密度、露天發展，都會比較唔適合（原址保留），所以需要收回土地進行整體發展計劃。」

北都會收800公頃棕地 部分廠房須搬遷

有建議政府提供「一地換一地」的補償政策，甯漢豪指會主動接觸部分廠商、提供協助：「我哋一直都幾條腿走路，先後改善補償安排，為業主、棕地作業者提供遷移津貼，務求收地後，可以幫助到佢哋緩衝、繼續營運。」不過，她強調「一地換一地」與政府政策方向有矛盾。

至於多間廠房因土地發展而面臨結業危機，被問到是否代表政府不支持本地工廠發展，甯漢豪認為，不是所有工廠均適合香港現時的作業模式及需求：「本身係咪要升級轉型？大家都要合力睇，並唔係某間廠房一定要留喺某區發展。」