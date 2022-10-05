作家李怡台北逝世　享年86歲

居於台灣的香港專欄作家李怡今早逝世，享年86歲。台灣中央社報道，李怡今晨病逝於台北國泰醫院。



專欄作家沈西城今日（5日）在Facebook表示：「李怡先生走了，哀悼」。《香港01》從另一個消息確認李怡死訊。晚上，李怡兩名女兒在Facebook更新消息，公告父親今早9時在台北逝世，喪禮安排不日奉告。

李怡是著名作家，1970年創辦《七十年代》雜誌，1984年更名為《九十年代》。該雜誌集合知識分子批評兩岸時事，先後被台灣、內地查禁。

2007年起，李怡為《蘋果日報》撰寫社論《蘋論》，言詞辛辣。《香港國安法》生效後，李怡移居台灣。

李怡的Facebook專頁最後帖文是9月19日，指：「作者有病『失敗者回憶錄』暫停數天。無大礙，不勞各位朋友牽掛。」

中央社報道，李怡告別儀式將於10月22日下午2時在台北舉行。

專欄作家李怡。（資料圖片）

去年11月曾因心臟疾病入院

據《立場新聞》報道，李怡曾於2021年11月21日因心肌梗塞被送往台大醫院治療。當時報道指，經過連日治療後病情轉趨穩定，肺積水減少，體重回復正常，將進行冠狀動脈介入手術。

12月24日，李怡後首度發文，表示已經大致康復，指這場大病令他改變想法，不能向死亡屈服。他說，因一句「失敗者回憶錄作者因病暫停」而暫停了一個多月，其間收到6,000多個問候垂詢，但因在病中無法一一回覆，謹致歉意。