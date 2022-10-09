政壇諸事町︱陳穎欣議辦開幕　麥美娟借機謝票　更向一議員致歉？

工聯會立法會議員陳穎欣今日（9日）舉行世於荃灣川龍街、大窩口邨、青衣邨3間議員辦事處的開幕儀式，同屬工聯會的民政及青年事務局局長麥美娟亦有出席。麥美娟更即場「爆肚」，趁機會向居民謝票，又笑言任立法會議員期間，曾與另一議員陳振英聯合開辦事處，但當上問責官員後就「撇低」對方：「真係唔好意思，賣甩咗佢！」



與陳振英開議辦 麥入政府「賣甩咗佢」

麥美娟指，本身局內同事已為她準備講稿，但笑言已不用跟稿讀，因為與在場各位都很熟悉。她表示希望借機會向街坊謝票，以及向地區同事表達感謝，因為在當選立法會議員後原先有一系列的謝票活動，但因為年初爆發第五波疫情無奈取消，沒什麼機會向大家致謝，而工聯會的同事於多場選舉中捱更抵夜。她又笑言，工聯會各地區辦事處的同事「都幾陰公」，新當選後要處理議員辦事處租約的問題，「但點知搞完一大輪之後，你老細又要走先（指麥美娟自身加入政府）」。

麥美娟又提到，原先在青衣與金融界議員陳振英開設一間地區辦事處，後者更是第一次開地辦，可是當上局長後「真係唔好意思，我賣甩咗佢」，但她樂見現時陳穎欣接手，與陳振英共同營運該議辦。

鄧炳強致辭時讚揚陳穎欣有才能，在困難時間繼續為國家發聲，過去一直都希望深入認識對方，終在去年10月接受其網台節目訪問，鼓勵陳繼續說好中國故事。

陳穎欣：感謝從政路上遇貴人

陳穎欣感謝在從政路上一直遇到眾多「貴人」，麥美娟正是第一位，「當時我第一份應徵嘅工作就係Alice（麥美娟）嘅議員助理，然後佢唔要我，叫我直接落區」，隨後她到深水埗麗閣做地區工作，2015年當選區議員，去年當選立法會議員後亦正好與麥美娟合作、承接後者的地區工作。她又指，鄧炳強任警務處處長期間已認識對方，在困難時期鄧向其錄音講鼓勵說話，「到𠵱家我都不時會拎返出嚟聽，喺我遇到挫折嘅時候。」