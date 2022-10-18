立法會帳委會離職潮後　4議員報名填補空缺　邵家輝回歸「救亡」

立法會政府帳目委員會先後4人離任，包括原主席陳振英。立法會秘書處早前邀請議員提名人選填補空缺，今日（18日）下午截止，目前剛好收到4項有效提名，分別為自由黨邵家輝、民建聯黃俊碩、選委界簡慧敏、經民聯龍漢標，相信4人剛好補上空缺。

4名即將補上委員的議員中，除邵家輝外，其他都是議會新丁。邵家輝在上屆議會中曾擔任帳委會委員，有一定經驗。他較早前向傳媒表示明白帳委會工作量大，因此今年已較少參加其他委員會，估計時間上較鬆動，可在帳委會投入更多精力。《香港01》記者問他有否意向競逐主席一職，他表示暫時未有回應。



四人僅邵家輝有經驗 或一躍掌帳委會

有7個席位的帳委會是立法會三個常設委員會之一，另外兩個為財務委員會、以及議員個人利益監察委員會。帳委會專門研究審計署報告，有權召開公開聆訊，傳召官員等相關人士回應，在監察政府方面扮演重要角色。

有關人事變動源由於陳健波加入行政會議、而辭任財會主席，原副主席陳振英其後接任，但議會不成文規定一名議員不兼任兩個重要委員會主席之職，加上工作量考慮，陳振英辭任帳委會主席、並退出委員會。其後劉國勳、謝偉銓也辭任，再加上原委員林智遠加入政府任審計署署長，目前7個席位中只剩3人。

另一邊廂，議事規則委員會由於原委員張國鈞辭任議員加入政府，同樣須填補空缺，提名時間也在今日下午截止。秘書處目前僅收到1項有效提名，為民建聯陳恒鑌，預料亦會補上該空缺。