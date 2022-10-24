立法會補選於灣仔會展舉行　為時兩個半小時　竹篙灣將設票站

立法會選委界別補選將於12月18日舉行。政府向立法會提交文件，指票站將設在灣仔會展，投票時間為早上9時至11時半，選舉事務處亦準備在竹篙灣社區隔離設施設置票站，該票站投票時間會提早1小時結束。



立法會補選將於12月18日舉行。（資料圖片）

政府表示，現計劃招募和調配近1,000名工作人員，會優先考慮委任具有經驗和過往有良好表現的人員，擔任今次補選的票站人員或點票人員。選民毋須使用「安心出行」或「疫苗通行證」即可進入票站，但票站會張貼「安心出行」二維碼，鼓勵選民使用。選民在票站內要戴口罩，接受體溫檢測，消毒雙手，保持社交距離。票站亦設有特別投票間，供有病徵的選民投票。另外，今次選舉會繼續使用電子選民登記冊系統，並會為年滿70歲人士、孕婦和殘疾人士設立「關愛隊」。

是次選舉，是為了補上4名議員因加入政府辭任議員而產生的空缺，將會採用「全票制」，即每名選民必須選取4名候選人才算有效票。選舉事務處會在票站內設置驗票機，方便選民檢查選票上所選取的候選人數目是否4人，在不記錄或點算選民在其選票上的選擇的前提下提醒選民。

點票方面，今次選舉會採用電子點票。政府表示，會採取措施加強網絡安全，徵詢警方網絡安全及科技罪案調查科專業意見，亦會聯同警方視察會展。政府資科辦亦會提供協助，保障網絡免受攻擊，資科辦職員會在投票日當日候命，即時應對可能發生的安全威脅。