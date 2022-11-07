禁毒處：明年2月1日前須處理含CBD產品　往後胡亂棄置屬非法

政府日前刊憲，明年2月將大麻二酚（CBD）納入受規管危險藥物。禁毒專員李基舜今日（7日）於立法會小組委員會會議上表示，市民須於明年2月1日前處理含CBD產品，法例生效後胡亂棄置將被視為違法。



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議員關注緝毒犬能否辨識 海關：將以情報主導執法

民建聯立法會議員黃俊碩關注到，當局如何在關口堵截旅客將CBD產品帶入境。「其實關口的緝毒犬有沒有能力聞到這些CBD產品？既然說到這些產品禍害很大，而且是『毒品』。」海關副關長陳子達回應指，由於市面上大部分CBD產品，都是以液態形式出現，除非濃度很高，否則緝毒犬難以辨識，這並不切合實際：「海關會繼續以情報主導，以及風險為本方式去截查。」

政府會在10月27日至2023年1月30日安排棄置箱，放置在全港10個政府處所，公眾人士可在辦公時間內棄置含CBD產品。李基舜解釋：「我們設置箱，是方便市民棄置，亦會避免產品不當棄置，可能落入其他人手上再轉賣等等，所以設置10個棄置箱幫助市民棄置。2月1日前，如果丟棄到普通家居的垃圾，我們不會反對，他們可以這樣做。2月1日之後就不可以，完全是非法。」

被問到如何加強宣傳防止市民誤墮法網，李基舜指將會推出相關宣傳廣告，禁毒處亦會在不同社交平台推出宣傳影片，亦會與「攞咗（禁毒）基金錢去訓練KOL」的禁毒機構聯絡，會「鋪天蓋地式」宣傳。