立法會補選報名第一人　黃梓謙三度參選：係自己同自己競爭

立法會選委界議席補選提名期展開第9日，終於有人報名參選，全國港澳研究會理事黃梓謙今日（9日）到政府總部遞交提名表格，獲全國政協常委胡定旭、政制及內地事務局前局長譚志源站台支持。



今次是黃梓謙第三次參選立法會選舉，他稱，成功與失敗是每個人必經階段，他參選為追求進步，向社會傳達正能量，形容自己比去年更謙卑、沉穩。對於有指中央近日才為有意參選人士「開綠燈」，黃梓謙說：「我唔知咩係綠燈、黃燈、藍燈」，強調參選是因為獲得前輩支持，而非別人給予燈號。



有前輩支持 不看重結果得失

黃梓謙曾參選2016年立法會港島區直選以及去年選委界選舉，他稱過往曾有擔心失敗的心魔，但今次已調整心態，希望輕鬆面對，毋忘初心，不看重結果得失，要有運動員精神。他稱，香港要明白自身優勢，與國家機遇結合，希望向世界呈現香港魅力。

被問到預計今次選舉會否有競爭，黃梓謙指會有競爭，「係自己同自己嘅競爭」，稱要戰勝昨日的自己，尋求突破。

據了解，黃梓謙獲得20個提名，當中譚志源、胡定旭、陳弘毅和林銘森去年立法會選舉亦有提名他，另外今次亦得到陳振彬、馬逢國、劉國勳、林哲玄、劉業強和黃永光等人提名。