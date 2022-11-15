盧文端稱0+3實際如同0+0　不改說法顧內地觀感：免兩地通關添難度

全國僑聯副主席盧文端在《明報》撰文，指現時香港的入境檢疫安排是「0+3」，已經在風險可控前提下盡可能取消一些限制，實際上已經差不多等於「0+0」，之所以不直接稱為「0+0」，是為了顧及內地的觀感，以免內地以為香港「完全不設防」。



內地完全可以在堅持「動態清零」的總方針下，有條件以確保積極穩妥、風險可控為前提，優化調整防控措施，放寬入境檢疫及其他相關安排，以做到更加精準科學地做好疫情防控和處置工作，最大程度保護人民生命安全和身體健康，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。 全國僑聯副主席盧文端

國家需要開放 5+3不反彈好消息陸續來

盧文端指，內地「動態清零」政策與放寬檢疫並非對立，國家堅持「動態清零」，在最大限度保護了人民生命安全和身體健康，與統籌疫情防控和經濟社會發展兩方面，取得重大積極成果。不過，現時全球防疫態勢發生變化，新冠病毒變異殺傷力大幅度減弱，已經積累了很多防控經驗，對於病毒的傳播規律和臨床治療特點，有了新認識和有效方法，疫苗和藥物研發儲備方面都有了新的技術進步。

他指，中央仍然繼續強調「動態清零」，就是要表明放寬入境檢疫不是放鬆防疫，更不是「躺平」，認為國家需要落實二十大精神，更積極主動擴大開放，中央在內地感染數字連續上升的情况下，仍然決定放寬入境檢疫安排為「5+3」，展現了中央的決心和自信。他認為國家需要開放，檢疫未來將進一步放寬：「如果這次放寬之後沒有出現大的疫情反彈，相信好消息繼續有來。」

盧文端。（資料圖片）

香港放寬限制為內地重要參考

盧文端指中央清楚知道，港人希望海外入境檢疫盡快實現「0+0」，以及希望與內地盡早通關：「事實上，中央不僅大力支持香港大幅度放寬入境檢疫，而且內地的有關方面亦與特區政府保持直接溝通。香港大幅度放寬入境檢疫限制，並在舉辦大型國際活動中採取特別檢疫安排，疫情並沒有出現明顯反彈，這些為內地提供了重要的參考。」

他指，實際上特區政府現時正在集中精力優化「0+3」安排，在風險可控前提下，盡可能取消一些限制：「實際上，現在的『0+3』，差不多等於是『0+0』。」至於不直接改為「0+0」的原因：「據了解，特區政府這樣做，是有特別考慮的，最重要的還是要顧及內地方面的看法，盡可能做到更好地與內地入境安排相銜接，以便爭取更多的港人方便進入內地。」

改稱0+0 或令內地以為香港「完全不設防」

盧文端提醒，香港現在希望與內地有關部門商量落實「逆向隔離」，進一步增加深圳灣過關名額等等，如果此時直接將入境檢疫稱為「0+0」，內地以為香港「完全不設防」，香港向內地提出進一步方便港人進入內地的安排，難度就大得多。