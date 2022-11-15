董建華舊將鄭李錦芬年底退休　李正儀接任團結香港基金總裁

團結香港基金今日（15日）公布，服務基金會8年的首任總裁鄭李錦芬將於年底退休，基金會並公布委任聖公會福利協會前總幹事李正儀，將接任總裁一職。



鄭李錦芬於2014年在全國政協副主席董建華的邀請下加入團結香港基金。基金會指，鄭李錦芬任內先後設立公共政策研究院以及香港地方志中心，前者進行政策研究及倡議，發揮智庫功能，後者記錄社會變遷，梳理歷史脈絡，存史育人。基金會亦透過旗下組織中國文化研究院，着力弘揚中國文化，詳說當代中國發展。

團結香港基金常務副主席陳智思感謝鄭李錦芬的卓越領導和無私奉獻，成功將基金會建設成一所多功能、跨領域、思行並進的智庫。「鄭李錦芬女士為團結香港基金的發展奠下了堅實的基礎。儘管基金會成立以來面對急劇變化和充滿挑戰的社會形勢，她展現的堅毅意志與無比熱誠，深得理事會以及同事們的高度讚賞。我代表基金會，衷心感謝鄭李錦芬女士八年來的貢獻。」

李正儀過往任職聖公會期間，參與多項慈善活動和籌款工作。對於李正儀的委任，陳智思表示她擁有多年管理大型社會服務團體，研究及教育機構的經驗，有信心她能夠勝任總裁職務。李正儀將於2023年1月1日正式履新。