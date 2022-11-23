林定國帶隊前廳交流會　被追問外聘大狀須承諾維護國安：無補充

第四次立法會前廳交流會今早（23日）舉行，由律政司司長林定國帶隊，與議員討論法治教育普及化、大灣區法律服務融合發展、法律爭議及解決服務推廣、法律科技，和兒童及勞工保障等議題。林定國表示，與議員討論了有關司法程序問題，強調律政司角色是確保法律程序獲得及時處理，最關鍵是讓任何涉案人士都得到公平審訊。



林定國。（夏家朗攝）

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梁君彥：官員議員如不同崗位球員 補位踢好場波

立法會主席梁君彥表示，今日有超過50名議員參與交流，指上星期立法會通過《施政報告》致謝議案，議員今日叮囑當局要「貼地」落實政策，回應市民訴求。他提到日前開鑼的世界盃，形容球隊不同崗位的球員有如議員及官員，各司其職，希望政府總結四次前廳交流會的經驗，和議員保持緊密溝通，互相提點和補位，「踢好呢場波」。

林定國認同梁君彥的比喻，認為政府和議員同屬一個球隊，以市民福祉為依歸爭取好成績，最重要是團隊互相配合，期望日後有更多不同形式的交流活動，有助律政司更了解議員關切的議題，促進官員和議員的默契。

港欖播錯國歌違國安法？林：沒有進一步補充

被問到有關早前七人欖球賽南韓站播錯港隊國歌一事，是否違反《港區國安法》或涉及人為錯誤；以及有關律政司要求外聘大律師履行外聘檢控工作時，須簽署承諾維護《港區國安法》，以確保無「利益衝突」，林定國都表示沒有進一步補充。至於黎智英獲高等法院原訟庭及上訴庭批准，聘請英國御用大律師代表抗辯，律政司向終審法院申請終極上訴許可，林定國被問及上訴原因及預計勝算時，表示司法程序進行中，不適宜評論。