加電費｜田北辰：燃料貴若不加價兩電都悽慘　倡了解民意多用核電

明年1月電費價格昨日（22日）揭盅，中電及港燈按年分別加價19.8%和45.6%。實政圓桌立法會議員田北辰今日（23日）形容電費「狂加」，預計基於政治因素，電費未來只會「有加無減」，建議政府進行民調，探討香港增加使用核電比例的可能性，直言：「政府要求別人（兩電）手下留情（不加價），都好悽慘！」



料潔淨能源有加無減 倡了解市民對核電看法

田北辰指，再生能源的技術暫時仍未成熟，即使未來成熟，其成本或會偏高；而天然氣受政治等因素影響，價格不穩定，香港電費和燃料價格掛勾，而電費價格取決於能源組成：「現在的趨勢是愈來愈多再生能源及天然氣（的組成比例），因為乾淨，但兩者長遠來說，價格無保障，只有加無減。」

他認為港府應針對電力組成進行廣泛調查：「看市民對核電心魔是否仍存在，寧願付昂貴的價錢，也不想增加核電組成的百分比？那就大家一起面對（昂貴的電費）。 若調查發現大部分港人支持（增加核電比例），那就再檢討，調整核電比重。」他認為這可減輕對天然氣的依賴，直至再生能源更為普及、有經濟效益，能提供持續、乾淨、價錢穩定的電力。