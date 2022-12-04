國家憲法日｜陳國基：聚焦三大主題 把《憲法》精神廣植民心

政務司司長陳國基趁今日是「國家憲法日」，在個人FB撰文稱來會聚焦三大主題，目標把《憲法》精神廣泛植入各界民心。



陳國基在文章中指，由他領導的「基本法推廣督導委員會」，已改名為「憲法和基本法推廣督導委員會」，目標是將《憲法》精神廣泛植入各界民心，並聚焦三大主題：

（一）先有《憲法》，才有《基本法》；先有「一國」，而有「兩制」

（二）香港特區的高度自治權源於中央授權

（三）國家安全，你我有責

陳國基指未來聚焦三大主題推廣《憲法》

他強調會帶領委員會就推廣《憲法》、《基本法》和《香港國安法》制訂整體策略，並與各政府部門和非政府機構攜手推展不同計劃和活動，包括進行大型宣傳、製作電視節目、善用網上平台和社交媒體等，務求全方位推動宣傳教育。

陳國基又強調，特區政府定當秉持維護國家主權、安全、發展利益作為「一國兩制」方針的最高原則，堅守「一國」之本，發揮「兩制」之利，為中華民族偉大復興發揮更大作用！

他在文章中又指，追本溯源——《憲法》是國家的根本法，亦是《基本法》的立法依據和效力來源，是成立香港特區的「根」和「源」。沒有《憲法》，就沒有《基本法》；沒有《憲法》，就沒有香港特區。《憲法》第31條規定國家在必要時得設立特區，而第62條規定全國人大有權決定特區的設立及其制度。由此可見，《憲法》與《基本法》共同構成香港特區的憲制基礎，為香港實踐「一國兩制」、保持長期繁榮穩定提供最堅實的保障。