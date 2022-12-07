生育率跌至0.77　孫玉菡盼疫後反彈：不宜過份干預　議員轟等運到

選委界立法會議員簡慧敏今日（7日）在立法會大會上提出口頭質詢，稱香港生育率低企，問及當局有何措施提升生育率，以及有否計劃成立高層次委員會研究及更新人口政策。

勞工及福利局局長孫玉菡表示，生育屬家庭重要決定，受個人傾向、生活模式及經濟狀況等影響，政府不宜過份干預，又稱現時沒有計劃專門就人口政策成立委員會。他提到，生育率與新冠疫情有很大關係，期望疫情過後會反彈。



香港生育率持續下降。(資料圖片/林若勤攝)

孫：不擬成立專門委員會 已想盡辦法鼓勵生育

簡慧敏指，香港遲婚及少子化情況嚴重，總和生育率僅0.77，即一名女性在育齡期生育不足一個子女，屬全球最低之列。選委界李浩然亦批評政府被動「等運到」，認為按目前做法，難以達至《施政報告》目標。他指，香港女性平均初婚年齡已由1991年的26.2歲上升至2021年的30.6歲，首次生育年齡中位數亦由28.1歲推遲至32.6歲，促請政府就此進行科學研究，對症下藥解決問題。

孫玉菡稱政府一直積極有為，按「以結果為目標」的大原則推行政策，又稱生育與否，是每個家庭考慮很多因素而作出的決定，生育率低企情況並非香港獨有，如南韓等國家正面對同樣問題。他指，生育率低企與新冠疫情有很大關係，疫情前香港總和生育率約為1，期望疫情過後會有反彈。他強調，政府會想盡辦法鼓勵生育，例如已將女性法定產假延長至14周。