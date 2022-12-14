小朋友識花木蘭只因廸士尼　何俊賢大談說好中國故事｜政壇諸事町

立法會今日（14日）辯論由民建聯陳勇提出的議員議案「全面認識國家發展，說好中國和中國香港故事」，有議員藉機訴說現時做法的不足。



民建聯何俊賢在發言時大呻現在是外國文化入侵，稱：「我哋啲細路呢，3歲咋，就話：『我哋去廸士尼！睇米奇老鼠呀。』邊個孫悟空呀？花木蘭係乜水呀？『呀，花木蘭我識，因為廸士尼有。』」又以自己中三時打電視遊戲《三國志3》為例子，講如何有趣地推廣中國文化。



TVB新劇《回歸》《曙光》由郭晉安和陳煒（煒哥）主演。（資料圖片）

TVB拍回歸劇難對外推銷：邊個播你呀？

多名議員指，現時的傳播手法未如理想，未能有效地說好中國故事、香港故事，並提出不少建議。何俊賢極力推銷以文學推廣：「講到傳播中國故事好文化，就梗係要教文學作品啦！」

他指無綫電視（TVB）最近有一套講回歸的劇集，但只能推動本地人認知，但要對外講好香港故事，「唔通拍一套回歸劇，譯返英文喺外國播咩！邊個播你呀？」

動畫版花木蘭（《花木蘭》（Mulan）劇照）

要令到外國小朋友講：我要去睇孫悟空！

何俊賢大呻外國文化入侵，「我哋成個廸士尼樂園畀咗佢呀！幫佢講外國故事呀！」他說，政府要調整政策甚至經濟和文化產業，以說好中國故事。「如果我哋有一日，當外國嘅細路仔話：『我要去睇孫悟空，我哋要睇花木蘭』，甚至要睇《三國演義》，我哋就真正有文化嘅自信，話畀世界知中國係一個文化強國。」

超級任天堂《三國志3》。（網上圖片）

中三打電視遊戲三國志3 「日本㗎！」

講到《三國演義》，何俊賢說中學三年級第一個玩的電視遊戲就是《三國志3》。「《三國志》中國嘢嚟㗎啦，魏蜀吳。日本㗎！整個遊戲出嚟賣到全香港都係。你香港幾時有支持過呢啲產業呀？係咪？」翻查資料，超任版《三國志3》在1992年推出，何俊賢1993年讀中三，「都跟得幾貼」。

至於如何講好中國故事，何俊賢認為要調撥資源培養文化土壤，「就會變成唔會硬性推銷一啲沉悶、乾巴巴嘅文化」，認為要有有趣的文本和方法，又引述陳紹雄議員所講：「我哋講《憲法》啦！我哋講『二十大』啦！下面瞓晒覺。」