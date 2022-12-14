反修例風波︱6000被捕者幾周內有檢控決定　餘下千人涉理大較複雜

「反修例事件」中逾萬人被捕，超過7,000人至今未被起訴。立法會議員張欣宇引述保安局局長鄧炳強指，其中約6,000名被捕者將完成調查，預計「數周內（within weeks）」決定會否對他們作出檢控。張欣宇接受《香港01》查詢時表示歡迎，認為可讓被捕者「有個譜」。



千人涉「理大衝突」較複雜 鄧：需要較多時間調查

保安局局長鄧炳強今日（14日）出席立法會前廳交流，香港新方向張欣宇向《香港01》透露，鄧表示現時仍有7,000多名被捕者未被檢控，當中1,000人涉及「理大衝突」，鄧炳強形容「較為複雜」，因此需要較多時間調查，而其餘6,000名被捕者會在數星期內決定是否作出檢控。

目前不足三成被捕者 已經或正接受司法程序

警務處上月回覆《香港01》查詢，截至今年10月31日，10,279名被捕人士中，2,915人已經或正接受司法程序處理，佔總被捕人數28.4%。當中1,705人須承擔法律後果，包括1,391人被定罪、304人須簽保守行為；另外57人獲撤銷控罪、382人審訊後無罪釋放，其餘746人的司法程序仍在進行中，還有25人經警司警誡後被釋放。

被捕者年齡介乎11至87歲，涉嫌參與暴動、非法集結、傷人、襲擊致造成身體傷害、普通襲擊、縱火、刑事毀壞、襲警、阻礙警務人員執行職務、藏有攻擊性武器等罪行。