議會新人｜黃錦輝緊張讀錯誓詞　尚海龍：未來發言主要用廣東話

立法會補選勝出者陳永光、何敬康、黃錦輝和尚海龍，今日（19日）早上宣誓，正式成為立法會議員。



宣誓過程中，黃錦輝一度讀錯誓詞，他說因為太緊張所以出錯。而尚海龍則以廣東話宣誓，他說未來亦會以廣東話議政。



黃錦輝：不再回應漏報支持同意書一事

黃錦輝在宣誓時將「據實聲明」讀成「確實聲明」，要由立法會秘書長陳維安提醒重新宣誓。他事後向記者表示，已經排練了4、5次，又指立法會主席梁君彥在開始前已提醒不能讀錯，但仍然因為太緊張所以有口誤，他為讀錯一個字感到抱歉。

黃錦輝透露與特首李家超聚餐時討論選舉經驗，指昨日點票過程較快。被問到涉嫌違規漏報支持同意書一事，黃錦輝說事件正在處理，不會再回應。他同意即時更改一個字眼亦要申報，但認為事件可輕鬆處理。

尚海龍暫未考慮加入政黨

以「港漂」身份當選的尚海龍以廣東話宣誓，他說事前有排練一、兩次，既然是立法會議員，就一定要用廣東話宣誓。至於日後立法會議政，他說主要仍是用廣東話，但亦會因應議題和嘉賓，或會使用英文和普通話。

對於日後會否加入政黨，尚海龍說自己是政治素人，希望作為獨立參選人，可獨立思考、有心有力服務社會，暫時未考慮加入政黨。