美禁標記「港貨」被裁違規　丘應樺稱混淆國貨：60天不上訴將生效

美國前年因應《港區國安法》，規定所有香港出口的產品不得使用「香港製造」標籤，必須統一使用「中國製造」。世貿爭端解決機構應港府要求成立專家組，昨日裁定有關規定不符世貿規則，但美國回應無意撤回規定。



商務及經濟發展局局長丘應樺今日（22日）表示，已經去信美國貿易代表，敦促尊重世貿裁決及建議。港府駐華盛頓經貿辦將聯絡美國貿易處辦公室、美國海關及邊境保衛局，要求立即撤回規定。丘應樺指，美國可以在60天內提出上訴，期間裁決不會生效，否則裁決將通過執行，港府會密切留意美國決定，並採取相應措施。



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美國可60天內上訴 否則裁決通過執行

丘應樺今早與香港主要商會會面，其後集體見記者，指裁決充分肯定了香港作為單獨關稅區的地位，批評美國單方面作出「產地來源標記」規定，是無視國際貿易規則，有關做法具歧視性、極不合理，將經貿問題政治化。他說，政府2021年初將爭議訴諸世貿爭端解決機構，經過兩年時間終於有裁決，確認美國違反《關稅與貿易總協定1994》第9條第1款，有關原產地標記最優惠國待遇的要求，世貿專家組已建議美國糾正違規措施。

港貨出口佔雙邊貿易0.1% 最重要捍衛獨立關稅地位

丘應樺指，香港出口產品在港美貿易總額中只佔0.1%，更重要的是捍衛香港的單獨關稅區地位。即使實質經濟影響輕微，但卻對消費者在「中國製造」抑或「香港製造」中造成混淆，同時對廠商做生意造成不必要麻煩。他強調，「香港製造」的標記多年來獲得國際接納及認可，既符合「中國香港」作為單獨關稅區的事實，亦合乎相關世貿規定，為消費者提供清晰及正確的產品來源地資訊。

國貨、港貨之間 對消費者造成混淆

他指，「一國兩制」下特區的獨特地位是國家透過《基本法》賦予，特區可以「中國香港」名義參與世貿等國際組織，與世界各經濟體建立互惠互利的經貿關係，裁決已清楚反駁錯誤及毫無理據的觀點。