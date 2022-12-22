江玉歡再批疫苗通：盧寵茂一意孤行 未齊針市民酒樓做冬成泡影

立法會議員江玉歡繼昨日發文質疑疫苗通行證疑涉歧視，或違《基本法》後，再發文批評醫務衞生局局長盧寵茂選擇性引用案例，嘗試說明疫苗通的合法性不公道。她更指因局長一意孤行，令未齊針市民到酒樓共聚迎冬至成泡影。



江玉歡指今日冬至，可惜政府未有及時體恤未齊針市民及其家庭的苦況，建議盧局長參考有關研究文件及評論，確保疫苗通在現時的環境下還合法合憲。



江玉歡在社交網貼出題為「今時不同往日」帖文，指醫衞局局長盧寵茂昨天引用三月的一個案例，嘗試說明疫苗通的合法性。但她指，可惜是局長可能未有留意到該案件的判詞，例如在第77段，當中不止一次提及法官的決定是因應當時、即三月時、疫情高峰期的環境。

她認為，既然局長懂引用案例，為何不引用今年十月才判決的司法覆核案例。當中判詞第57段質疑當下是否還可被界定為緊急情況，第87(7)段中提到局長的權力運用須因應環境的變化。第51、52及55段清楚列明 599章對市民生活及個人權利的影響。

因此，她認為局長選擇性引用案例並不公道，作為負責任的公職人員，無論喜歡與否，都應將事實的全部向市民講述 。

局長（盧寵茂）選擇性引用案例並不公道，作為負責任的公職人員，無論喜歡與否，都應將事實的全部向市民講述 。 立法會議員江玉歡

她更指，沉醉在過去並不能帶領香港走出疫境 。今日病毒的情況、已打針的比例，配合國家的最新防疫策略，都令疫苗通行證的實行及有效環境和條件改變。加上政府在過去幾個月不斷透過對已打針市民放寛措施，間接對未完成接種市民造成嚴重歧視，影響市民正常生活權利。

她指，今天是冬至，是中國人傳統的大節。可惜政府未有及時體恤未齊針市民及其家庭的苦況。香港屋細 ，一家人在疫情緩和的情況下原本可以到酒樓共聚，如今因局長的一意孤行成泡影。難道帶有歧視及分化的疫苗通在今時今日的環境還算得上是關懷人民及構建社會和諧之表現。

香港屋細 ，一家人在疫情緩和的情況下原本可以到酒樓共聚，如今因局長的一意孤行成泡影。難道帶有歧視及分化的疫苗通在今時今日的環境還算得上是關懷人民及構建社會和諧之表現。 立法會議員江玉歡

她認為，在情在理在法，疫苗通「一啲」都行唔通。2020年起世界多地就疫苗通行證或護照怎樣構成違反兩條國際公約，皆有廣泛討論，建議局長參考有關的研究文件及評論，確保疫苗通在現時的環境下還合法合憲。法治是香港的基石，基本法下市民的權益應受到保護。