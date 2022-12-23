聖公會陳謳明聖誕文告　冀人們更積極地面對不斷變化的生活

聖誕節快到，聖公會今日（23日）發表《聖誕文告》，指新冠疫情、軍事衝突加上政治爭鬥、經濟危機，令人們不禁要問：「喜樂何在？和平何在？希望究竟在哪裏？」



文告祈願聖誕節成為轉捩點，盼人們可以由自己做起，以信心、盼望及愛心去善待自己、善待別人，也期望官、商、民能夠更加攜手合作，向着共建和平、正義、繁榮、安定的社會這個願景而努力。



香港聖公會教省主教長陳謳明發表《聖誕文告》。

香港聖公會教省主教長陳謳明發表《聖誕文告》，指聖誕不僅是二千多年前發生的一個世界歷史轉捩點，也是今時今日人類的一個轉捩點，「因為基督的來臨給我們一個應許：悲傷變成喜樂，絕望變成盼望，無論我們發現自己陷入仇恨和衝突有多深，我們都因基督的來臨而找到平安。」

文告指，喜樂、和平和希望是今日世界最缺乏的東西，數年前新冠疫情爆發，不單止奪去生命，連活着的人也被迫隔離，「在我們的集體孤獨中，恐懼佔據了上風。」之後人們要面對經濟衰退，加上全球軍事衝突、政治爭鬥、經濟危機，不禁要問：「喜樂何在？和平何在？希望究竟在哪裏？」

香港聖公會教省主教長陳謳明發表《聖誕文告》。

文告表示基督帶給人們三份禮物，一是信心，二是盼望，三是愛心，期望人們更積極地面對不斷變化的生活，喜樂地迎向未知的將來，並戰勝世界上所有敵意，締造長遠及真實的和平。

冀實現富國安民及世界大同

文告說，縱然社會仍有不少未解決的社會矛盾、民生經濟問題，但亦可以由自己做起，「以信心、盼望及愛心去善待自己、善待別人，也期望官、商、民能夠更加攜手合作，向着共建和平、正義、繁榮、安定的社會這個願景而努力」，讓城市充滿喜樂、和平和希望，並實現富國安民及世界大同的願景。