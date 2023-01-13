李家超：全力積極履行國安委職責　適當處理海外律師問題

全國人大早前就《香港國安法》釋法，將海外律師參與國安案件問題交由特首領導的國安委決定，特首李家超表示，國安委日前已經召開會議，將全力落實釋法內容所說明的責任，並支持修改《法律執業者條例》，適當處理沒有全面執業資格的海外律師參與危害國家安全案件的問題，政府亦會全力推進盡早就《基本法》第23條立法的工作。



人大釋法︱夏寶龍：將具體問題交國安委決定 中央承擔兜底責任

夏寶龍：法院須按《國安法》規則審判 本地法例若不一致應修改

李：全力推進盡早就《基本法》第23條立法

港澳辦主任夏寶龍今早（13日）在《國安法》研討會表示，本地法律如果與《國安法》不一政，應該修改及完善，又提到特首及特區政府是香港維護國家安全的第一責任人，釋法為解決《國安法》遇到的實際問題，清晰規範了特區層面解決的方式和路徑，將具體問題交給國安委判斷和決定。

李家超在香港分會場出席研討會，其後發帖指會全力積極履行國安委的職責，包括分析研判香港維護國安形勢、規劃有關工作、制定維護國安政策，推進法律制度和執行機制建設，協調重點工作和重大行動等作出討論部署。他指維護國家主權、安全和發展利益則是「一國兩制」方針的最高原則，更是特區的義務和重要使命。國際政經格局複雜多變，世界各國對關乎國安的威脅都格外警惕，香港行政、立法、司法機關應時刻留意危害國家安全的新形勢、新變化，全力防範、制止和懲治危害國安的行為和活動。