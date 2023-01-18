劏房租管｜暫一宗違規個案被罰 議員促政府勿迴避訂起始租金

劏房租管實施一年，房屋局局長何永賢指截至去年底，識別到1098宗業主涉嫌違規個案，其中一宗個案罰款6000元，差餉物業估價署會積極跟進其他個案。至於何時訂立起始租金，她則回應稱仍需收集更多數據，遭工聯會議員吳秋北斥是藉口！



民建聯立法會議員鄭泳舜今日（18日）提出口頭質詢，要求當局交代劏房租管執法成效，及何時訂立起始租金。房屋局局長何永賢表示，截至2022年底，差餉物業估價署已識別1098宗業主涉嫌違規個案，其中一名業主要求租客付還經分攤水電費時，沒有出示繳費單副本及提供租金收據，去年12月被定罪，罰款6,600元，差估署會積極跟進其他個案。

鄭泳舜追問當局預計5年內可減少多少劏房，及會否取締劣質劏房。何永賢稱，正進行過渡性房屋項目，去年建成6千至7千個單位，今、明兩年是過渡性房屋落成高峰期，今年預計可提供9千多至1萬個單位，明年約有4000多個單位推出，緊接其後的是簡約公屋，預計2024至2025年能提供1000個或更多單位，26-27年能夠完成興建3萬個單位目標。

不過，她坦言現時未能準確預計是否所有劏房戶也能遷入過渡性房屋或簡約公屋，但希望大家明白簡約公屋的重要性。

需更多數據始能訂起始租金 吳秋北斥：藉口！

至於訂立起始租金，她稱當局會按承諾今年首季發布劏房租金資料，但差估署已處理的租賃通知書只佔全港劏房一部分，暫時沒有足夠數據供政府充分評估租務管制措施成效，會繼續透過執法及宣傳收集更多租賃通知書作分析，並適時作出進一步行動，包括訂立起始租金等。

工聯會吳秋北希望政府不要再迴避，以未掌握數據作藉口不制訂起始基金。何永賢則回應稱，需要數據作分析不是藉口，隨着簡約公屋及過渡性房屋推出，租務市場肯定有變化，政府需要收集數據，才能合理地制訂政策，「當變化出現時，我哋係高位訂立起始租金，定係掌握趨勢先能夠合適、有效地訂定起始租金水平?」