大年初二高官訪黃大仙派福袋　張國鈞傳授老婆自拍秘笈

大年初二，特區政府主要官員今日（23日）到黃大仙同大家拜年，探訪基層家庭並送上賀年福袋。



大年初二，律政司副司長張國鈞聯同黃大仙民政事務專員黃智華、醫務衞生局局長盧寵茂、民政及青年事務局局長麥美娟和署理創新科技及工業局局長張曼莉，到黃樂富邨探訪基層家庭。（民政事務總署）

民政事務總署統籌官員新春家訪活動，在黃大仙民政事務專員黃智華陪同下，律政司副司長張國鈞聯同民政及青年事務局局長麥美娟，一起探訪居於黃大仙樂富邨的基層家庭、獨居長者和雙老家庭。醫務衞生局局長盧寵茂教授和署理創新科技及工業局局長張曼莉，則探訪居於該邨的獨居長者。

特區主要官員在年三十至年初二馬不停蹄，探訪各區長者及基層家庭，為他們送上賀年福袋和節日祝福。

+ 6

市民叮囑要協助基層上樓

活動開始前，大家先在樂富邨拍照，張國鈞揸機和眾人自拍，麥美娟大讚拍得好。張國鈞隨即分享老婆傳授自拍秘笈，話：「老婆教落，揸機要『高抄』顯臉尖，希望各位女士滿意。」

張國鈞表示，小時候住過慈雲山木屋區，之後獲派公屋「上樓」，今日亦有居民叮囑公屋上樓對基層市民的重要。他說政府問責團隊必定會全力做好「簡約公屋」項目，改善市民生活。

盧寵茂則與長者閒話家常，提醒長者要多做運動，保持活力。他感謝同座街坊互相幫助，協助有需要的獨居長者解決日常生活難題，並祝大家龍馬精神、萬事勝意。

事件還有一項插曲，麥美娟到訪樂富邨之後，就回到政府總部辦公室工作，誰知道副局長梁宏正亦同日開工，要封言封開工利市。麥美娟說「約都無咁啱」，指梁宏正無gel到頭，證明「無夾埋」，而是「我哋真係好鍾意返工」。