除夕訪撐警餐廳　李家超稱應早啲來　老闆娘嘆心融化︱政壇諸事町

反修例期間高調撐警的鯉魚門銀龍茶座，年三十除夕（21日）獲特首李家超光顧，老闆娘李凱瑚上載自己身穿「我愛香港警察」T恤、與李家超的合照。她撰文指見到李家超好激動，眼淚一湧而出，「冇諗到佢會來探我」，又引述李家超指「我應該早點來」，她聽到後「心融化了，我哭得更厲害了」。



李家超年三十到訪「撐警」小店銀龍茶座。（網上圖片）

李凱瑚：猶如置身夢境 一時半響未回過神來

李凱瑚因為「撐警」，反修例後不時獲高官及建制派議員「撐場」，政及青年事務局局長麥美娟、保安局局長鄧炳強及警務處處長蕭澤頤，都曾親臨光顧。餐廳內亦貼滿「撐警」標語，「我愛香港警察」的藍色T恤更是標記。李凱瑚指，當天李家超無預告地到訪，自己澎湃心情非筆墨可形容：「我第一句話『終於等到啦！圓夢了！李Sir我好多謝你！』」而李家超隨即回應：「我應該早點來！」

她說李家超「千里迢迢親自登門感謝我當初第一時間站出來支持警隊，實在令我受寵若驚……猶如置身夢境中一時半響未回過神來。」李家超除了看掛牆的「撐警」照片，亦聆聽她的故事由來。她說，李家超還品嚐了奶茶和腐乳西多，又多謝他帶領香港帶來新希望：「一上場便幫我們成功通關，為香港的經濟燃起曙光，他回應道『我們是一家人，大家都是應該做的，香港就是我們的家』。」

李凱瑚大讚李家超非常親民，對方亦應要求在招牌下合照：「他馬上答應，更加細心附上一句『我們一定有機會再拍一張沒有口罩的照片』。」她形容，李家超的回應「就像是一股暖流永駐心間，讓我內心陽光普照，剛剛才淚崩稍息的雙眼又再次禁不住熱淚盈眶」，又說沒想過站出來支持警察，竟可意外地得到官方認同。