通關｜譚耀宗引述陳國基　最快數天內決定撤消核酸檢測要求

香港與內地免檢疫通關已實施逾三星期，全國人大常委譚耀宗表示，相信取消香港與內地的通關核酸檢測要求很快會有決定。他引述政務司司長陳國基說，估計未來數天會作出決定。



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譚耀宗出席民建聯新春團拜時說，相信很快就會取消與內地免檢疫通關的核酸檢測要求，他引述陳國基向他稱，預料最快會在未來幾日會有好消息，只要兩地政府商量好便可以推行。

他又指，當局最初擔心農曆新年期間太多人過關，才會設配額限制，但現時每日過關的配額未有用盡，過關的人數比預期少，故無必要再設限額，可以完全開放。

譚耀宗。（資料圖片／林靄怡攝）

譚耀宗期望羅湖及皇崗口岸可以早日通關，又提到廣東省近日舉行有關加快經濟發展的大會，認為對本港來說是重要訊息，香港與廣東省可早日共同商量有關內容。

政務司司長陳國基在致辭時指，由他擔任組長的「通關事務協調組」，會繼續確保通關安排安全、有序和暢順。同由他領導的「人才服務窗口」，亦會繼續積極進取地招攬高質人才，聯同本地多元人才，推動本港不同產業蓬勃發展。

他又指，會繼續匯聚政、商、民各方力量，精準扶持社會上需要幫助的不同群組，亦會繼續落實政府去年十二月公布的《青年發展藍圖》，貫徹「啟發青年，燃亮未來」的目標。