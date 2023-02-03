政拆．簡約公屋｜土地房屋「鐵三角」變「獨角戲」——難為了何永賢

「我內心想起兩句話，『同處海角天邊，攜手踏平崎嶇』，這向來都是香港人的精神。」房屋局局長何永賢因「簡約公屋」造價過高和選址啟德等爭議成為眾矢之的，昨日（2月2日）見傳媒時一度感觸引用《獅子山下》歌詞，呼籲社會大眾發揮同理心，不只看到自己，更要看到他人需要。她所呼籲的對象，也許少不了同被譽為李家超政府土地房屋決策「鐵三角」的另外兩角，即本應負責統籌協調但未見身影的財政司副司長黃偉綸，以及「擠牙膏」般擠出紛爭用地的發展局局長甯漢豪。



「鐵三角」曾受傳媒吹捧

眾所周知，特首李家超從小已經盡心盡力「交齊功課」，而「簡約公屋」正是他在中央多番耳提面命「香港必須告別劏房」、「破除利益固化藩籬」、「破解深層結構矛盾」之下，銳意交出的一份大功課。為此，李家超上任之前，特區政府還進行架構重組，把營運了15年的「運輸及房屋局」分拆成為「運輸及物流局」和「房屋局」，好讓後者集中資源和精力，加快興建公營房屋；另外，當局又增設「財政司副司長」一職，主責聚焦空間規劃、土地供應和房屋興建等方面關於發展局和房屋局的跨部門統籌協調工作。

去年現屆問責官員正式揭盅之前，政圈早有消息流傳，李家超將對時任發展局局長黃偉綸、發展局常任秘書長甯漢豪、建築署署長何永賢等三人委以「重中之重」的重任，提拔他們出任新一屆政府的財政司副司長、發展局局長、房屋局局長。但消息一出，坊間普遍對於「土地供應不足」的黃偉綸頗有微言，擔心他繼續毫無建樹；有見及此，政府中人旋即向相熟傳媒放風，一方面盛讚甯漢豪和何永賢「圈內風評甚佳」、「具備大將之風」、「政治手腕相當」、「非常熟悉政策」、「工作很有效率」等等；另一方面形容她倆向來與上司黃偉綸「合作無間」，預料將會形成土地房屋決策團隊「鐵三角」，加上上上司財政司司長陳茂波亦曾任發展局局長，相信有望加強協作性、提高執行力。

不過，當時已有聲音質疑，這個組合恐怕難以交出令中央和港人滿意的功課。看似煥然一新的決策班子只是「換名不換人」——當他們的「腦袋」不變，解難方法就很難會變；及後，敲鑼打鼓推出的「簡約公屋」也是「換湯不換藥」——雖以較舒適的「過渡性房屋」紓緩基層住屋苦況，實質並沒有從結構上解決土地分配不均和財富分配不公。

「獨角戲」被斥辦事不力

如今，「簡約公屋」項目將向立法會申請首筆約150億元撥款以興建第一階段的1.7萬個單位，並且公布八個選址。未知中央是否滿意，但相信有些香港市民不太滿意：一則造價過高，不比傳統公屋便宜，而且只用五年，成本效益甚低，難以令人理解何不直接興建傳統公屋；二則選址邏輯凌亂，有的太過偏遠，例如位於上水蓮塘尾及元朗攸壆路，有的正處市區，例如位於已被規劃發展第二個中央商務區（CBD）的啟德世運道，結果引起當區業主擔心樓價下跌和人口飽和，不滿當局未經諮詢，揚言示威、提請覆核。

交功課搞出個「大頭佛」，據了解，李家超已就「簡約公屋」項目，不下一次責備主事官員何永賢辦事不力，尤其沒有做好解說工作。有政圈中人觀察到，近日何永賢神色黯然，少了上任之初那種「擼起袖子加油幹」的意氣風發，昨日出席公開活動後見傳媒時也可見她感觸動容，引用「同處海角天邊，攜手踏平崎嶇」抒發心情，略帶委屈之意。

為什麼「委屈」？據悉，上述引發市民不滿的兩大問題事出有因，而何永賢正是「兩面不討好」的「夾心階層」，所謂「鐵三角」彷彿只剩下她在苦撐一齣「獨角戲」。

啟德私人屋苑多個業委會2月2日晚舉行居民大會，反對政府在區內世運道興建簡約公屋，倘政府無視訴求，將發起遊行甚至提請司法覆核。(歐嘉樂攝）

有苦自知VS霧裡看花

以造價爭議為例，去年公布之際已經缺乏詳情，後續資料也是一改再改，目前仍有諸多空白正待補充，小數和大數根本對不上。有知情人士透露，由於本來長期負責公營房屋的規劃、興建、管理等工作的「房屋委員會」（房委會）及其執行機關「房屋署」，未有積極配合主事官員「提速、提效、提量」的基本方針，導致對方猶如「無兵司令」，只能調動相關經驗較少的「建築署」負責設計和興建，加上時間緊迫，表現未如理想。

至於選址風波，聞說不少政圈中人也是霧裡看花，大家除了疑惑何永賢的政治助理歐陽文倩曾否及時「聞到燶味」繼而提醒對方「小心地雷」之餘，也好奇到底選址決定由誰拍板？房屋局和發展局之間各有何責？理應統籌協調雙方的財政司副司長又在哪兒？作為項目負責人，何永賢難免「腹背受敵」，直到昨天，她才明確表示覓地工作皆由發展局負責，而當被記者追問項目屆滿後啟德用地何去何從時，她也指要由發展局決定。事後，發展局終於Facebook作出回應，承諾五年後將會釋出用地，按原有規劃意向發展。

對何永賢來說，也許是「有苦自己知」；對公眾來說，則有很多問號懸而未解：官僚系統出了什麼問題？哪些利益正在互相拉鋸？「簡約公屋」的一波三折真的只是「解說問題」？當以短期思維處理長期矛盾，卻以長期手段推行短期措施，將會交出什麼功課？