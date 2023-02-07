政拆．簡約公屋｜有人溫提「勿被利用」——議員只能「袋住先」？

「簡約公屋」持續因造價過高和選址爭議掀起千重浪，支持和反對聲音連日發動輿論攻防——這一邊廂，有高官祭出「獅子山下同舟共濟」、「基層受惠功德無量」之說訴諸感性，再有工聯會民調力撐項目深受歡迎；另一邊廂，也有受影響居民發起示威集會、收集萬人簽名，還有不少關注公共行政人士撰文促請政府「停止官僚遊戲」、「勿再道德綁架」、「理性說服市民」，連前中央政策組首席顧問邵善波也加入戰團，直指政府不應不計成本效益。立法會工務小組明天（2月8日）審議涉款150億元的第一批項目，在群情洶湧之下，「簡約公屋」會被推倒嗎？



房屋問題涉及深層次矛盾，必須從結構上解決土地分配不均和財富分配不公，不能妄圖透過短期思維處理長期問題。（資料圖片）

李家班「寸土必守」

「不計成本去幫助貧困家庭，是高尚情操，個人可以這樣做，但並不是一個負責任政府應有的行為，善用公帑是政府的首要責任。」邵善波昨日（2月6日）在報章發表《簡約公屋計劃的謬誤》一文，指出土地短缺並非無法解決，「需要的不單止是悲天憫人、菩薩心腸的情懷，更需要大膽、衝破成規的勇氣與魄力。」

文章引起不少政界人士的迴響和猜想，包括個別傾向投票支持「簡約公屋」的立法會議員，也承認邵善波「難得說出大家心聲」。有人笑言，政圈早前盛傳，邵善波曾被薦為統領全新「特首政策組」的大熱人選，「如今雖然榜上無名，仍然扮演『紅隊』角色，指出特首施政漏洞。」更有人研判，素有「左王」之稱的邵善波早已退下火線，「突然開火，非同小可」，尤其是他早年曾經炮轟建制內部不夠團結，如今卻甘冒「破壞團結」的風險挑戰李家超的重要政策，「難保不是有人授意他出來向港府施壓。」

邵善波開火意圖外界不得而知，但就引人聯想：假如他成功打響「第一槍」，「簡約公屋」會否被推倒？對此，有分析擔心，特區政府目前進退失據，「在正當性上得不到太多分，在合理性上被扣掉太多分」；而一旦項目「胎死腹中」，今後施政將會困難重重。不過，有消息指出，李家超班子完全無意退讓，即「簡約公屋」勢在必行。

議員只能「袋住先」

據了解，儘管李家超曾經不滿房屋局局長何永賢「解說欠佳」、「執行不力」，但仍有充足信心繼續推進項目：首先，他認為「簡約公屋」是最快、最能紓緩劏房居民住屋慘況的做法，相信香港市民和中央政府都會樂見其成；其次，相關官員近日四出「拉票」，目前對通過撥款感到樂觀，因為民建聯和工聯會已經表態支持，經民聯和自由黨也未見太多反對聲音，預料大部分「單丁」議員都會基於「認同理念」而投下贊成票。

至於早前房屋局和發展局因為「政治敏感度不足」而引發的啟德選址風波，據悉政府內部已經多番囑咐主事官員，包括政治助理，必須積極做好政策解說和地區溝通工作。

事實上，儘管不少議員都對「簡約公屋」存在質疑，除了成本過高之外，普遍認為「簡約公屋」只是「有好過無」，實際難以解決房屋問題。不過，他們大多數傾向投票支持撥款，因為「看不到更好方案」、「袋住先，慢慢改」。另有消息透露，李家超向來重視團結精神、主張「求同存異」，而涉港機構也傾向支持維護「行政主導」權威、希望各界積極看待特區政府施政。據稱，有人收到「溫馨提示」：勿被別有用心人士利用。

少反對多配合難完善

可以預見，在議會上，「簡約公屋」不會面對太大阻力。不過，經此一役，也見新一屆特區政府施政仍有很大改善空間。第一，政策立意再好，仍須足夠理據支撐，不能只是訴諸「政治正確」，更不能挑起「階級矛盾」；第二，房屋問題涉及深層次矛盾，必須從結構上解決土地分配不均和財富分配不公，不能妄圖透過短期思維處理長期問題。

至於「完善選舉制度」後的立法會議員，同樣面對不少考驗。因為在「行政主導」之下，一些議員私下反映，有感少了「反對」空間，難免需要「配合」政府，只能儘量「完善」政策；然而，如果主事官員仍然不習慣思考「結構性問題」、進行「結構性改革」，那麼深層次矛盾就難以破解，代議士的存在意義也會蕩然無存。

正如2021年通過、去年正式生效的《2021年業主與租客（綜合）（修訂）條例》（即「劏房租管」），因為不設「起始租金」、不願釐定「合理租金水平」、沒有強制訂立書面標準租約、未有嚴格規定加強執行力度等等，至今仍然無法為基層提供足夠保障。