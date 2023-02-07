給十九歲的我｜撐電影被圍插　梁繼昌不道歉　葉建源冀對各方公道

由張婉婷執導十年的紀錄片《給十九歲的我》因拍攝倫理爭議暫停公映，香港也掀起另類批鬥之風。剛獲特區政府委任為「推廣香港新優勢專責小組」的張婉婷成為攻擊對象，連曾在Facebook發文稱讚電影的「泛民主派」前立法會議員葉建源和梁繼昌，也難逃一劫。面對網民自詡「正義之師」的圍剿，葉建源只在原有貼文稍作補充，「希望停止公映之後，最終有一個對各方面都公道的處理」；梁繼昌也表明「無可能」道歉，因他留在香港「其中一個原因就是要看好的香港電影」。



面對《給十九歲的我》觀眾的負面意見，張婉婷導演表示作品時間太近，現階段未能客觀評價。（陳順禎 攝）

葉建源冀對各方公道

《給十九歲的我》榮獲第29屆香港電影評論學會大獎最佳電影獎，上周四（2月2日）正式上映。電影早於去年9月優先上映，坊間普遍正評，認為極具教育意義、觸發觀眾反思；也有一些聲音質疑拍攝手法，不滿張婉婷以「家長式」口吻和視角紀錄女生成長。

電影上映當天，曾任立法會教育界議員的葉建源在報章專欄「極力推薦關心年輕人的朋友看看」，「這是探討年輕人成長的一次非常難得的好機會。」他形容，「《給十九歲的我》是極其難得的紀錄片，讓我們看到一群女生的青春的歷程，以及學校教育的意義」，因為電影相當真實，相信觀眾「一定有觸動，有思考。」至於電影曾經引發的爭議，例如有主角聲稱直到去年8月才首次看到電影，葉建源指早於2021年12月參加學校播映時看到片中多位女生出席，「這簡單的事實說明了上述的說法與事實相去甚遠。」

直到上周日（2月5日），隨著主角阿聆在報刊撰寫萬字文控訴製片方不尊重其反對公映意願，事件引發全城關注，張婉婷隨即要求暫停公映，並向該名女生致歉，希望能與對方再作溝通。網絡持續掀起批鬥之風，把剛獲特區政府委任為「推廣香港新優勢專責小組」的張婉婷描繪成為「投共」、「藍屍」，又圍剿曾經觀看或稱讚電影的人士。

梁繼昌不為正評道歉

向來溫和的葉建源，也被網民批評「枉為教育工作者」、「教畜」。面對爭議，葉建源昨日（2月6日）在Facebook編輯原本轉載上述專欄文章的貼文，表示「事情出現突如其來的發展，希望停止公映之後，最終有一個對各方面都公道的處理。」

另一較為務實的梁繼昌，上周六（2月4日）也在Facebook發文談及《給十九歲的我》。他引用同樣出身名校的女同事的觀感，形容電影真實、校長有愛、英華女生貼地；而他則計劃本周再與女兒「二刷」（看第二遍），並在貼文標記「支持香港電影」。面對爭議，有網民要求梁繼昌收回上述言論，梁繼昌則另外發貼回應指「無可能」，又表示電影計劃良好，但實際操作較差，而他留在香港的其中一個原因就是支持香港電影。