黑社會黑過《狂飆》？　日均七宗罪兩日一斬人　張欣宇促源頭除惡

以掃黑除惡為題材的內地電視劇《狂飆》近日熱播，比電視劇更加猖狂的劇情卻在香港發生，不時出現自稱黑社會人士斬人、擄劫、持刀曬馬等事件。香港新方向立法會議員張欣宇擔憂黑惡勢力滋長，促請警察出身的特首李家超以及剛獲延任的警務處處長蕭澤頤，從源頭打擊罪惡。張欣宇在深圳長大，見證當地透過治理掃黑除惡，更加有感這絕非不可能的任務，亦慨嘆「香港很落後，實在難以接受」。



以觸目驚心的斬人案件為例，在2月份的頭19天內已經發生9宗，平日兩日就有一單。（資料圖片）

涉黑罪案維持高位

日均七宗兩日一斬

警務處上周一（2月13日）公佈，去年一共錄得7萬多宗罪案，按年增加5,620宗，升8.7%。警務處處長蕭澤頤上周二（2月14日）出席立法會保安事務委員會交代治安概況，表示多項主要罪行數量已經下跌，例如行劫及爆竊案件創下自1969年有記錄以來最低數字，而傷人、嚴重毆打、縱火、搶掠、扒竊案件數字也是自1997年回歸以來新低。

儘管如此，立法會新界北直選議員張欣宇仍對黑社會不法行為憂心忡忡。他指出，儘管與三合會相關罪行數字近年有高有低，「但整體而言犯罪基數仍是相當之大，也看不到有縮小規模的趨勢，相關嚴重罪行自然就會維持在高位水平」，情況絕對不容樂觀。

警方去年一共錄得2,554宗與三合會相關罪行，按年增加35%，平均每日接近7宗。以觸目驚心的斬人案件為例，在2月份的頭19天內已經發生9宗，平日兩日就有一單。

「不少市民都對黑社會斬人見怪不怪，我作為當區議員，聽到都有些慚愧。」張欣宇所在的新界北選區，按警察總區劃分的話屬於新界北總區，去年一共錄得877宗傷人及嚴重毆打罪行，在全港六個總區當中排行第二，僅次於有1,020宗的九龍西總區。

香港新方向立法會議員張欣宇擔憂黑惡勢力滋長，促請警察出身的特首李家超以及剛獲延任的警務處處長蕭澤頤，從源頭掃黑除惡。（立法會會議截圖）

張欣宇促源頭除惡

蕭澤頤指一宗都多

張欣宇促請港府從源頭根治問題。他提到，內地自2018年推動全國範圍掃黑除惡行動，當中提出系統治理、綜合治理、依法治理、源頭治理等等專項治理方針，銳意從根本上剷除與黑社會勢力滋生土壤，在大城市當中成效顯見；反觀香港，不時出現自稱黑社會人士恐嚇、斬人、擄劫、持刀曬馬等事件，而他在籌備跟進有關議題時，連議員助理也有所擔憂，整個氣氛更令他有感事態嚴重，必須標本兼治，才能真正保障城市安全。

蕭澤頤則回應指「案件一宗也嫌多」，警方也已加緊在全港推進反三合會大行動，除了打擊違法行為，也設法充公或凍結犯罪得益。他承諾，將會持續減低相關罪行。

不過，有關回應不但和張欣宇所寄望的「源頭打擊」有所落差，也未能起到太大阻嚇作用。而且，就在蕭澤頤出席完會議的40個小時之內，香港竟然連續發生三宗斬人血案。

「要展現施政魄力，首先剷平黑社會。」看到黑社會持續囂張猖狂，張欣宇有感而發，擔心黑惡勢力不但擾亂治安，讓市民生活得不安穩，更可能破壞營商環境，影響香港招商引資，「警察出身的特首，更加應該主動『零容忍』，而不是被動式地『應對』。」

蕭澤頤表示涉黑案件「一宗也嫌多」，警方也已加緊在全港推進反三合會大行動，但並沒有回應如何從源頭掃黑除惡。（資料圖片）

主動剷平VS被動應對

最大限度擠壓生存空間

為什麼對黑惡勢力特別關注？在深圳長大的張欣宇向《香港01》解釋，小時候已親眼目睹黑社會在當地橫行霸道，嚴重影響市民正常生活，但經過多年整治，尤其中央自2018年在全國各地推動掃黑除惡專項鬥爭，當地幾乎已經沒有什麼黑社會的蹤影，「如果還有什麼人敢自稱是『咩哥』、『咩大佬』，大家只會覺得對方很可笑、很可憐；反觀香港，每天仍會發生多宗與黑社會相關罪行，更讓我覺得香港很落後，實在難以接受。」

中共中央及國務院於2018年發布《關於開展掃黑除惡專項鬥爭的通知》，表明為了保障人民安居樂業、社會安定有序、國家長治久安，各個部門必須結合自身職能，主動承擔任務、依法行政履職，防止不作為和亂作為，「最大限度擠壓黑惡勢力滋生空間。」《通知》強調兩點：第一，結合多種治理手段，把掃黑除惡與反腐敗鬥爭和基層「拍蠅」結合起來，一方面深挖黑惡勢力「保護傘」，有力打擊震懾黑惡勢力犯罪，形成壓倒性態勢，另方面加強基層組織建設，有效剷除黑惡勢力滋生土壤，形成長效機制；第二，重點處理涉黑涉惡問題突出的地區、行業、領域，聚焦打擊群眾最深惡痛絕的違法犯罪，「打早打小、除惡務盡，始終保持對各類黑惡勢力違法犯罪的嚴打高壓態勢。」

所謂「源頭除惡」，理應涵蓋兩層意思：首先，是肉眼所見的黑惡勢力組織源頭，多數與一些擁有「社會控制力」的地方官員形成特殊利益結構與權力聯盟關係，並且壟斷地方特定行業或產業，與正常的人情社會和市場活動有著千絲萬縷的聯繫；其次，是深層次矛盾所製造的犯罪誘因，正如《狂飆》的經典旁白所言：「我們的社會當中，確實還存在著一些不公平的分配，導致基層百姓覺得，如果不靠非法手段，是無法實現致富的，所以就有了鋌而走險的一些人出現，選擇了另一個方向。」

內地和香港的發展程度和治安情況當然不可同日而語，但相較之下，港式的「打黑打惡」顯得「寬鬆」得多，而港式的「源頭根治」就更令人皺眉頭了。