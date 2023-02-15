尚海龍扮中東王子　林琳出手P成阿凡達：一定上A1｜政壇諸事町

立法會今早（2月15日）舉行第7次前廳交流會，由律政司副司長張國鈞帶領多名官員出席，但焦點無疑落在穿著中東服飾的新科立法會選委界議員尚海龍身上。尚海龍上周隨特首李家超到沙特阿拉伯招商引資時，已經入鄉隨俗配戴沙特頭巾，今日更是「全副沙裝」，自詡「中東王子」。不少議員在群組熱議，有人笑問「去完非洲可否穿土人服裝」，同為選委界的林琳更為尚海龍改圖，把他Key成電影《阿凡達2》的主角和華語動漫《哪吒傳奇》的哪吒，直指如此著裝「一定上A1頭版」。



尚海龍「全副沙裝」出席立法會前廳交流會，自詡「中東王子」。

尚海龍變沙特龍

循2022年立法會選委界補選勝出的商湯科技總經理尚海龍，上任以來言行出眾。他上周隨李家超出訪中東期間，已經頭戴紅白格仔頭巾，扣着「Hello Hong Kong」胸襟，出席當地不同活動。他對沙特造型非常滿意，自言一身打扮有助拉近距離，吸引李家超為他點讚，連國家駐沙特大使館臨時代辦殷立軍也開起玩笑，指他更像是沙特代表。

回到香港，尚海龍似乎仍然心在沙特。他今天以加強版的全身中東服飾出席立法會前廳交流會，並在Facebook個人專頁表示，多謝大家對其「中東王子」形象的支持。

林琳幫尚海龍改圖成為電影《阿凡達2》主角。

林琳獻計上頭版

不少議員反應熱烈，有人「感謝海龍讓我們開心了半天」，也有人笑問「去完非洲可否穿土人服裝」，同為選委界的林琳更為尚海龍改圖，把他Key成電影《阿凡達2》主角和華語動漫《哪吒傳奇》中的哪吒，直指如此著裝「一定上A1頭版」。

據了解，獲得好評的尚海龍更是開心得即場「加碼」，在議員群組發布兒子的「中東小王子」裝扮，表示「給大家開心多半天」。不過，也有議員私下認為尚海龍應該保護家人私隱，並且質疑尚海龍把議會當成「表演場合」，未必有助提升議員工作表現。

林琳為尚海龍改圖，把他Key成華語動漫《哪吒傳奇》中的哪吒。

議員盲追知名度

事實上，已有越來越多議員沉迷於社交媒體的經營，並且越來越不顧政治人物形象地編輯花巧照片，冀能獲得更多關注。例如昨天（2月14日）情人節，民建聯梁熙就把自己「移花接木」變成赤裸上身的「小鮮肉」，而林琳則上載與老公的深情接吻照。

立法會議員無疑需要與市民保持良好溝通，適時運用社交媒體也有助增進公眾認識，但也應該有個尺度、知所進退，以免本末倒置。更令人擔心的是，如果新選制下的立法會議員，仍然只懂得「譁眾取寵」、「製造噱頭」、「標新立異」，卻未能帶領公眾客觀認識問題、理性討論政策，那恐怕就會流於低俗和民粹，有負「愛國者治港」的重責。