立法會足球隊復辦友賽　邱達根、陸頌雄父子兵擔大旗｜政壇諸事町

立法會過去都有舉辦足球友誼賽，但今屆因為疫情關係一直停辦。最近立法會足球隊終於重新組織起來，今日（18日）更舉行了疫後首場友誼賽，與旅遊界足球隊於小西灣一決高下。



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梁志祥出山 老中青三代決戰旅遊界

很久沒有舉行友誼賽，「大主席」梁君彥親自主持開球禮，叫大家大腳一踢，踢走疫情、踢走陰霾。球隊召集人何俊賢為了隆重其事，更特別邀請了好波之人、前議員梁志祥助陣，而邱達根和陸頌雄則帶埋阿仔「父子兵」落場，老中青三代決戰旅遊界。

不過，大家都知道立法會有旅遊界議員姚栢良，雙重身份自然「兩邊踢」，中段換了旅遊界的球衣準備「倒戈」。不過姚栢良無換褲，結果「上身旅遊界、下身立法會」，最終沒有落場，莫非心在曹營心在漢？

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「一人啦啦隊」林琳睇得好開心

無論如何，有李世榮、郭偉强等人落力踢的立法會足球隊仍然要落敗，最終比分為2比1。最開心嘅應該係「一人啦啦隊」林琳，佢話今日天氣唔熱，坐在場邊唔覺得太曬，仲話做啦啦隊都有香蕉食。至於場波踢成點，林琳就話「祥哥」好勁，兩位公子亦好踢得咁話。

梁君彥話輸波無得加餸 議員極速識破出口術

立法會足球隊輸波，梁君彥話原本請議員星期三（22日）「加餸」食叉燒，但輸波就無得食了，不過議員夠醒水，星期三財爺宣讀《財政預算案》根本就無午飯安排，異口同聲說：「你唔好呃我哋唔記得喎主席！」