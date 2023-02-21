黃國質疑外賣員工作傷亡不納入工傷統計　政府允研究

立法會人力事務委員會今日（21日）討論上半年職業安全狀況，議員關注外賣員等非傳統合約人員在工作時傷亡，現時不列入政府工傷的統計數據。



外賣員意外不時發生，圖為2023年1月一次交通意外。（資料圖片）

工聯會理事長兼議員黃國指，有不少工友都是自僱或「假自僱」，除了外送員亦包括運輸行業、娛樂表演行業，如他們有傷亡是否不會納入政府統計，而相關人員有甚麼勞工保障。而如果外賣員在送餐期間死亡，是當作工業意外還是純粹的交通意外。

勞工處副處長馮浩賢表示，外賣員的情況要看他們與送餐公司的關係，指統計上要確立僱主和僱員關係才能納入工作傷亡數字，但強調執法部門會跟進這些個案。

官員稱僱員保障有其他途徑處理

黃國進一步質疑，如果現時職業死亡的數據並未包括外賣送餐，現時的統計是否低估了這種情況。馮浩賢表示，統計上雖然有這種定義，但在僱員保障上會有其他途徑處理。

勞工處助理處長陳家禮補充說，由於部份外送員沒有僱傭關係，所以沒有呈報工傷，由此政府統計數據亦未能包含這些外賣員，承認現時確有這限制。

黃國認為，所有因工作傷亡都應該納入職業傷亡的範圍，如因僱傭合約問題而不納入統計是不能夠接受，提出開設「非正規職業傷亡」的統計數字，官員回應指會再作研究。