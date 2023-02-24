菁英會有意營運青年宿舍　回應預算案提多項建議　促關注青年需要

香港菁英會今日（23日）舉行2023菁英會新春媒體午宴，匯報去年年工作成果及公佈2023至2024年度最新項目計劃，同時回應最新一份《財政預算案》，認為預算案支援企業，切合經濟下行期間的需要，不過內容較少觸及基層青年、低收入家庭的社福支援，建議政府成立青年教育發展儲蓄計劃，改善低收入家庭及跨代貧窮。另外，菁英會表示有意營運青年宿舍，現時正物色合適的酒店。



香港菁英會認為預算案對基層青年、低收入家庭的社福支援未見太多著墨，希望政府未來可以多加留意。（資料圖片/張浩維攝）

預算案欠缺支援基層

菁英會表示，樂見當局回應會方提出多項建議，例如提供多項惠及企業措施重振下行經濟，急市民所急；再次推出消費券計劃，以及電費補貼、寬減差餉、寬減薪俸稅和個人入息課稅等措施能紓緩市民壓力，但預算案對基層青年、低收入家庭的社福支援未見太多著墨，希望政府未來可以多加留意。

感謝政府撥款5,000萬元加速推動Web3生態圈

科技創新方面，菁英會歡迎政府預留約2億元提升「智方便」平台的運作，進一步推動「智慧政府」以至整個社會的數碼轉型，而撥款5,000萬元加速推動Web3生態圈亦回應會方扶持Web3產業發展建議，希望政府對不同新興產業也能有所扶持，同時檢討現時法例，配合新興產業的高速發展步伐，急青年人才所急。

政府去年底公布《青年發展藍圖》，提出一系列支持青年發展的具體行動及措施，香港菁英會認為預算案未有更嶄新的利好措施幫助青年。（資料圖片）

和大灣區城市合作推動青年政策

青年發展方面，菁英會建議未來政府可以和大灣區城市以「疊加優惠」作青年政策的扶持，吸引青年到大灣區不同城市發展，同時建議政府成立青年教育發展儲蓄計劃，改善低收入家庭及跨代貧窮。

菁英會有意營辦「青年宿舍」

另外，菁英會認為政府應加快推動「青年宿舍」計劃，政府未來應繼續尋求更多合適的土地、簡化行政手續，讓更多青年宿舍落成，而菁英會亦有意營運青年宿舍，正物色合適的酒店。

香港菁英會今日舉行2023菁英會新春媒體午宴，匯報2022年工作成果及公佈2023至2024年度最新項目計劃。（香港菁英會提供圖片）

三大方向開展近百項活動

菁英會同時匯報去年年工作成果及公佈2023至2024年度最新項目計劃，從去年2月至今，總共舉辦75個以青年為主體的活動，包括「大灣區創業」、「政策研究、學習會及座談會」、「地區扶貧」以及「抗疫支援」四大主題，2023年至2024年度將從「百萬青年看祖國」、《青年發展藍圖》及菁英會會務持續發展三大方向開展近百項活動。

下月菁英會將率領來自香港多間大學的學生和行業青年骨幹參與「博鰲亞洲論壇2023年年會」，代表團會後將參與「博鰲亞洲論壇-不確定的世界」，並赴四川參訪，加深對內地人文、傳統的認識，增加參與者的民族自豪感。