本地民意與國際評分有差異 湯家驊：港人擺脫19年陰霾

民主思路今日（27日）公布新一輪由本地民意調查及國際評分機構評分組成的「一國兩制」指數。整體評分從2022年上半年的5.82分，上升1.7%至2022年下半年的5.92分。但值得留意的是，本地民意調查評分均有上升趨勢，惟國際評價仍繼續下跌。



民主思路召集人、行會成員湯家驊指，由於國際評分建基於9個智庫報告，報告發表日期各有不同，故或會有滯後，強調香港民意的數據「up to date」（最新）並已回復至2019年前水平，形容港人「已擺脫19年陰霾」。



調查隨機訪問1,005名18歲或以上市民，評分以10分為滿分，其中市民對人權自由的評分上升7.2%至4.94分、高度自治評分上升4.6%至4.92分、陸港關係上升5.5%至5.19分。民主思路聯席召集人（研究）潘學智指出，以往社會動盪曾令市民擔憂民主發展、言論自由、結社和集會自由倒退，但最近半年政治爭議鮮有耳聞，這份公眾恐慌逐漸消減，認為市民對現屆政府的信心正在鞏固。

不過，國際評價繼續下跌，公民權利下跌1.1%至6.28分、民主發展下跌1%至5.12分、經濟開放下跌0.9%至9.20分。湯家驊表示，國際評價的因報告有滯後，數據可能仍在反映2019年社會運動後的影響。

逾三成半受訪者對虛假資訊立法存疑

調查亦有問及有關研究就虛假資訊立法，當中35.1%受訪者認為會對「一國兩制」造成負面影響，其年齡分布主要集中在青年，潘學智認為，大部分涉及政治爭議的政策在推行初期，基於市民對政策的不認識和了解，負面反應相對較多，但相信隨著市民了解立法原意後，評分會有正面改善。

湯家驊又指，市民對虛假資訊的立法內容不太了解，擔心法例會否涵蓋社交平台言論、或觸犯法例後會如何處理，提醒政府倘若對虛假資訊立法，要小心處理。