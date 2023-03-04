兩會｜政協唐英年提案　舉辦國際文化峰會及大灣區巡迴文化音樂會

港區全國政協委員齊聚北京，提交了不少提案。全國政協委員唐英年指出三項提案，圍繞文化、金融和創科發展。全國政協委員邵家輝則提出放寬內地旅客來港購物的免稅額度，期望推進大灣區融合之餘，亦能振興香港的零售業。



唐英年的提案包括明年在香港舉辦一個世界級的國際文化高峰會，由國家中央領導揭幕及作主旨發言，並邀請國際頂尖藝術博物館參與，透過香港「說好中國故事」，又建議舉辦粵港澳大灣區巡迴文化音樂會。

金融方面唐英年提出優化QFLP（合格境外有限合伙人）制度，降低外資進入門檻。創科方面則建議審視市場准入政策、寬免稅額徵收安排、打通產品認證管道、建立香港於內地的研發中心分支，以及加快香港在內地註冊企業的專利審批。

邵家輝建議大灣區居民訪港旅遊，免稅額由5000元提升至1萬元。（資料圖片/歐嘉樂攝）

邵家輝倡大灣區居民訪港免稅額1萬元

邵家輝提出大灣區居民來港旅遊購物，免稅額度由原先的5,000元提高到1萬元，冀合助大灣區融合之餘，亦能構建更大市場，並期望日後推廣至全國。

全國政協委員郭基煇提出的提案包括做好大灣區「五通」，即人流通、資金流通、訊息流通等，以及推動人民幣國際化。此外亦反映利用香港平台「講好中國故事」。