立法會甩轆　教育委員會正副主席不在　邊個做主持？｜政壇諸事町

立法會教育事務委員會今日（24日）早上開會，討論特殊學校運作。不過會議在10時45分開始時，主席梁美芬和副主席鄧飛都不在，其他議員急急商量：「今次點算好？」



3月24日立法會教育事務委員會開會時，主席梁美芬、副主席鄧飛都不在，要由資歷最深的李慧琼暫代主持。

現場李慧琼最資深故暫代主席 但很快要走

今早教育事務委員會有兩節，第一節邀請教育局局長蔡若蓮到場，討論特殊學校運作以及支援。然而臨近開會，主席梁美芬和副主席鄧飛仍未見蹤影，其他委員急急討論誰人暫代主席位置。

委員會共有20名委員，今日有十多人出席，大家就花了兩三分鐘，決定由最資深的議員李慧琼暫代主席。誰知道李慧琼說只能暫代一段短時間，很快就要到政府總部出席「兩會」精神分享會，大家又要找其他人主持。

若按照資歷，下一名擔任議員時間最長的人就是行政會議召集人葉劉淑儀。不過「啱啱碰着剛剛」，葉太又說都要離開，而且比李慧琼更早幾分鐘走了。

3月24日立法會教育事務委員會會議，主席梁美芬遲到。

這種情況實在少見，接下來現場資歷最深的人就要數到陳振英，是否就要他接手？李慧琼主持會議時也沒有明確表明怎樣做，僅表示「主持人」會按次序讓議員輪流發言。

就在李慧琼將要離開的一刻，一個白色身影飄然而至，原來梁美芬在10時58分趕到，立即坐在主席位置主持會議。會議如常進行，後來鄧飛也趕到，令人鬆一口氣。

梁美芬指，今早在地區舉行「兩會」分享會，十點半才可以從九龍離開，先前已經告知今日會稍有延誤，她引述指鄧飛亦預告今日有活動，所以由議會資歷最深的李慧琼暫代主席。