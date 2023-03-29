ChatGPT｜對高教界是威脅還是機遇？周文港：應教育學生正確應用

聊天機械人ChatGPT面試後，關於人工智能衝擊各行各業的討論不斷，全球高等教育學府尤其嚴陣以待，香港院校同樣高度關注。香港高等教育評議會、香港科技創新教育聯盟、嶺南大學STEAM教育及研究中心和周文港立法會議員辦事處，今天（3月29日）合辦「ChatGPT等人工智能内容生成工具為高等教育界帶來的新思考」講座，分享業界應該如何應對有關工具、怎樣引導學生正確應用。



聊天機械人ChatGPT面試後，關於人工智能衝擊各行各業的討論不斷，全球高等教育學府尤其嚴陣以待，香港院校同樣高度關注。（路透社）

有的放矢使用ChatGPT

講座由香港高等教育評議會常務理事、港專學院協理副校長林森主持。他指出，以ChatGPT為首的多個人工智能工具給諸多行業和技能帶來挑戰，高等教育界也不例外，但他相信，隨着時間推移和教學經驗進步，大學對人工智能的應用會有更好的指引。

全國政協委員、香港中文大學工程學院副院長（外務）、立法會選委界議員黃錦輝關注人工智能多時，認為ChatGPT對特定文化的內容生成並不理想，提倡研發中國化的人工智能內容生成工具。而在高校教學領域，他冀教師因地制宜，有的放矢地利用該科技。

香港科技創新教育聯盟主席、香港城市大學電機工程學系副教授張澤松表示，教學科技的應用不止ChatGPT，而學界基本歡迎有關應用，希望提升教學質素和學生學習成效。

香港高等教育評議會、香港科技創新教育聯盟、嶺南大學STEAM教育及研究中心和周文港立法會議員辦事處，合辦「ChatGPT等人工智能内容生成工具為高等教育界帶來的新思考」講座。（周文港提供）

教資會資助大學已出台指引

全國政協委員、嶺南大學協理副校長（學術及對外關係）、立法會選委界議員劉智鵬則總結了大學教資會對學生使用ChatGPT的政策。他認為人工智能只是幫助我們進行學習和研究的工具之一，並不意味師生可以變懶，反而促使他們更為勤力，積極適應現代科技的應用，提高研究的效率和產出，相信人工智能將會大幅提升整體科研水平。

嶺南大學STEAM教育及研究中心總監、立法會選委界議員周文港分析，ChatGPT在知識轉移方面有諸多好處，惟亦可能存在數據偏差問題，或是出現抄襲和學術不端的風險。他因而提倡教育學生有效應用ChatGPT，尤其需要教授他們辨別信息真偽，例如探查來源、再三考證、比對引證、再歸納總結，方能善用科技提升學生思辨能力。

湊巧的是，教育局局長蔡若蓮今日也以書面答覆經民聯立法會選委界議員梁美芬，關於ChatGDP在學術界應用的質詢。她表示，教資會資助大學非常重視質素保證，已採取不同措施，應對該科技對教學及研究的影響。據局方了解，嶺南大學、中文大學、教育大學、科技大學及香港大學已向教學人員及學生提供指引，闡述對學生在作業或課程評核期間運用ChatGPT的立場及規定；至於城市大學、浸會大學及理工大學，目前暫時禁止學生在作業或評核中使用ChatGPT，以待擬訂更具體指引。