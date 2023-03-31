博鰲論壇｜李家超總結四大收獲　談旅行團問題要減少地區不便

特首李家超總結博鰲論壇成果，指行程有四大收獲，包括認識了國內外領袖，又提到近期旅行團問題，指已有新措施管理，強調會令旅遊業蓬勃之餘，亦要減少對市民的不便。



政府公布荃灣和南區關愛隊名單，李家超強調選擇標準是愛國愛港，以及有動員能力，強調「其他猜想係無任何實質證據嘅」。



博鰲亞洲論壇2023年年會的大合照，李家超（左八）被安排站在總理李強（中）身旁（政府新聞處圖片）

要全面融入國家發展大局

李家超提到博鰲論壇的四大收獲，第一個收獲是國務院總理李強提及要和平穩定、增長動力、團結合作和人文交流，增加確定性以推廣、發展。李家超說香港面對國家發展的機遇，要全面融入國家發展大局，做好「八大中心」以及大灣區發展和「一帶一路」倡議。

第二個收獲是與國內國外領袖交流，認識了博鰲論壇理事長、前聯合國秘書長潘基文等。

第三個收獲是參加全球自由貿易區伙伴關係倡議，指參與倡議的城市有20多個，香港參與令香港有更多商機。

第四個收獲是看到香港企業和青年走出去，參觀了博鰲樂城醫療旅遊先行區，裡面有一間醫院由香港企業營運。

內地旅行團蜂擁土瓜灣用膳情況引起關注（資料圖片/林靄怡攝）

至於旅行團的管理，李家超指政府有管理，文化體育及旅遊局已有新的做法，包括登記系統等，強調要讓旅遊業更蓬勃，亦減少對地區的不便，會按着不同問題去處理。

關愛隊的目標是服務地區，李家超說是因為第五波疫情看到地區支援工作有待加強，亦有不少積極的地區義工，因此構思成立關愛隊。他強調選擇標準是愛國愛港，亦要有動員能力，「其他猜想係無任何實質證據嘅」，有信心關愛隊能做好工作。

區議會改制方面，他說政府正積極、如火如荼工作，當有最後結果和構想會盡快公布。