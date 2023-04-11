「一帶一路」專員又請人　月薪28萬兼有約滿酬金　有六大職責

「一帶一路」專員懸空約10個月，商務及經濟發展局今日刊登招聘告示，招聘該職位，是繼去年8月之後再次刊登，月薪接近28萬元。



2018年政府招聘「一帶一路」專員，當時月薪為26萬元，今年上調至28萬元。（資料圖片）

對上兩任專員均未能完成任期

「一帶一路」專員是非公務員的3年合約制職位，屬於商經局轄下的「一帶一路」辦公室。對上兩任「一帶一路」專員都未能完成任期，2019年起擔任專員的葉成輝，在2021年10月提早離任，成為香港應用科技研究院行政總裁。該職位懸空兩個月，2021年12月由鄭偉源出任。

然而鄭偉源僅做了8個月，2022年8月商經局再度刊登招聘告示，鄭並於同年12月8日調任駐京辦主任。

「一帶一路」專員職位再次懸空，商經局招聘資料顯示，該職位月薪為27萬9,850元，3年合約，完約後可獲發約滿酬金，連強積金供款相等於合約期內所得底薪總額的15%。按所載月薪計算可達151萬元。受聘人可享有房屋福利、例假連相若職級所享有的度假旅費津貼，以及醫療及牙科福利。

申請資格需要為香港永久性居民，最少具備15年高層行政及管理職位的經驗，或最少10年於大型公共或私人機構擔任高層行政及管理職位的經驗，當中包括最少5年直接領導、推廣或管理在「一帶一路」沿線國家進行「一帶一路」相關項目的經驗。要求具備國際視野、敏銳的商業觸覺，並擅長與商界、專業界別以及政府部門聯繫和合作，以及在過去5年內，具備最少2年與內地當局或大型內地企業有事務往來的經驗。

該職位有六大職責，包括：

(1) 就推動香港參與「一帶一路」建設的工作制訂整體策略和倡導推展政策，並向商務及經濟發展局局長提供策略性建議；

(2) 專責監督政府有關「一帶一路」建設的策略及措施，在此重要崗位上協調統籌政府「一帶一路」的工作；

(3) 在推展「一帶一路」建設的工作方面，作為政府與內地／海外當局及香港相關企業／專業界別的主要聯繫；

(4) 促進「政府對政府」和「政府對企業」的溝通，並與相關持份者建立策略性平台，以把握「一帶一路」建設所帶來的機遇；

(5) 領導「一帶一路」辦公室擬訂政策建議及措施，以支持香港參與「一帶一路」建設；以及

(6) 促進和加強與社會各界的聯繫，並在內地及國際場合代表香港處理關於「一帶一路」建設的事宜。



「一帶一路」專員職位今日起接受申請，5月2日晚上11時59分截止。