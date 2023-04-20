滬港社團總會成立　李家超鄭雁雄：香港滬籍鄉親貢獻良多

早於1985年由「紡織大王」唐翔千等人籌組成立的「滬港經濟發展協會」，去年11月更名為「滬港社團總會」，昨日（4月19日）舉辦成立典禮，包括特區政府主要官員、中聯辦中高層、立法會議員、上海16區代表、在港滬籍鄉親和企業代表等在內約600人出席。特首李家超致辭時表示，香港滬籍鄉親人才輩出，在政經、商貿、教育、文化等領域，成就卓越，建樹良多。中聯辦主任鄭雁雄發表視頻致辭也說，期望滬港社團總會凝聚香港和上海精英，全力服務國家和香港發展，用好香港「背靠祖國、聯通世界」優勢，助力內地高質量發展、助力香港增強發展動能。



李家超指出，上海是國家近代最早對外開放的通商口岸之一，與香港歷史淵源深厚。他提到，自上世紀三四十年代起，不少上海企業家南下發展，帶同大量資金和技術來港設廠，培訓出許多技術專才，造就香港工業和製造業蓬勃發展，為本港經濟起飛創造有利條件；時至今日，滬籍鄉親人才輩出，過去不論在政經、商貿，還是教育等領域，都有卓越成就，對社會建樹良多。他又說，近年為配合國家構建新發展格局，滬港均積極開拓高端產業，其中上海是長三角經濟城市群的引領城市，香港則是粵港澳大灣區的核心城市，而由兩地政府建立的滬港合作機制正好成立20年，相信兩地合作空間無可限量。李家超相信，滬港社團總會必定能夠繼往開來，進一步團結各界滬籍鄉親，推動香港融入國家發展大局；他又寄望香港與上海繼續攜手並進，共創雙贏局面，共譜新篇章。

鄭雁雄也表示，香港和上海在中國近現代史上都具有特殊歷史地位，而且滬港兩地交流交往頻繁密切，在港滬籍鄉親長期以來為香港的繁榮穩定和內地的社會主義現代化建設作出重要貢獻。他提到，今年是全面貫徹落實中共二十大精神的開局之年，也是香港發展進入由治及興新階段關鍵期的起步之年，相信香港滬港社團總會的成立將為滬港交流合作再添新平合，可謂「恰逢其時，前景廣闊」。他對滬港社團總會提出兩點希望：凝聚香港和上海兩地精英，全力服務國家和香港發展，用好香港「背靠祖國、聯通世界」的優勢，助力內地高質量發展、助力香港增強發展動能；把握香港歷史機遇，高舉愛國愛港旗幟，匯聚愛國愛港的強大力量，堅定不移貫徹「一國兩制」方針，積極支持行政長官和特區政府依法施政，全力推動香港由治及興，護航「一國兩制」行穩致遠。

上海市委常委、統戰部部長陳通認為，香港滬籍社團的成長和發展，凝聚着一代又一代滬港人的奮鬥情懷，而滬港社團總會的正式成立，既是鄉親們大團結精神的生動體現，也是在港上海鄉親共同奔赴「中國式現代化」的積極行動，相信總會必將為香港經濟社會發展做出更大貢獻，書寫新時代香港滬籍社團和上海鄉親團結奮鬥新篇章。

港區全國人大代表、滬港社團總會主席姚祖輝說，滬港社團總會前身是滬港經濟發展協會，自1985年成立38年來，始終秉持「團結愛國愛港人士」的初心，致力於推動滬港兩地經貿人文交流，為香港的繁榮穩定貢獻力量。例如在香港由亂到治的時期，總會已經積極發揮同鄉社團職能，是香港社團當中一股「主力軍」；而當下正值香港由治及興的階段，總會將會繼續發展壯大，繼續傳承「滬港人」精神，凝聚愛國愛港力量，講好香港故事，進一步推動香港融入國家發展大局，為國家和香港的繁榮穩定作出貢獻。