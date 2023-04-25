英國國會報告指港新聞自由惡化　港府斥顛倒是非、抹黑《國安法》

英國國會「跨黨派香港小組」最新發表一份關於香港新聞自由的報告，內文稱香港局勢惡化迅速，並認為由於港版《國安法》的出台，以及針對《蘋果日報》及其創辦人黎智英的打擊有關。港府今晚（25日）對此表達強烈不滿和堅決反對，批評報告假借新聞自由之名，對香港落實《國安法》、維護法治等情況，顛倒是非和污衊抹黑。



▼黎智英聘Tim Owen提司法覆核▼



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港府表示，堅決反對相關英國政客一再惡意詆毀《香港國安法》，肆意干預香港依法施政、破壞香港法治，並強烈不滿他們對《香港國安法》實施讓廣大香港市民生活和經濟活動回復正常、營商環境恢復的實況置若罔聞。「該等政客所謂報告的內容謬論連篇，以政治凌駕法治，試圖破壞香港繁榮穩定，只是自暴其短，理屈詞窮，注定以失敗告終。」

特區政府指，香港司法制度一直深得國際社會推崇，任何國家、組織或個人企圖利用政治力量干預香港特區的司法程序，以促使任何被告人逃避應有的司法審判，都是公然破壞香港特區的法治；發表有意圖干擾或妨礙司法公正的言論，或作出有同樣意圖的行為，極有可能構成刑事藐視法庭罪或妨礙司法公正罪。

黎智英涉違國安法的案件，原定於2022年12月1 日開審，但因釋法問題，現押後至今年9月才開審。

特區政府強調香港是法治社會，一直秉持有法必依、違法必究的原則，深得國際社會認同。一直以來，律政司在《基本法》第63條的保障下主管刑事檢控工作，不受任何干涉；並嚴謹和客觀地按照《檢控守則》，以證據和適用法律就每宗案件，作出獨立的檢控決定。律政司在有充分證據令案件有合理機會達致定罪，以及在合乎公眾利益的情況下，才會提出起訴。

至於刑事罪行的被告人，在《基本法》和《香港人權法案》的保障下，均會由享有獨立審判權的司法機關進行公平審訊。《基本法》第85條清楚訂明，法院獨立進行審判，不受任何干涉。

特區政府補充，《基本法》第25條保障香港居民，在香港法律面前一律平等。所有案件均不會因涉案人士的職業、政治理念或背景，而在處理上有所不同。在所有刑事案件審訊中，控方必須舉證達致毫無合理疑點的標準，法院才可將被告人定罪，而被告人亦有法律保障下的上訴權利。

特區政府又指，《香港國安法》第4條明確規定香港特區維護國家安全應當尊重和保障人權，依法保護香港居民根據《基本法》、《公民權利和政治權利國際公約》和《經濟、社會與文化權利的國際公約》，適用於香港的有關規定享有的權利和自由，包括言論、新聞、出版等自由。

2020年6月4日，黎智英與支聯會及泛民代表，在維園外高舉燭光。他因而被控煽惑罪名。（資料圖片 / 李澤彤攝）

特區政府續指，《香港國安法》第5條規定維護國家安全應當堅持法治原則，包括無罪推定原則、一事不再審原則，以及保障犯罪嫌疑人、被告人和其他訴訟參與人，依法享有辯護權和其他訴訟權利。終審法院已指出該兩條條文，對於《香港國安法》的整體詮釋至為重要。

「事實上，自《香港國安法》實施以來，本港的傳媒環境蓬勃依然。一如既往，傳媒可行使監督特區政府工作的權利；只要不違法，傳媒評論和批評政府施政，不但自由無受到限制，而且正在慣常發生。」

特區政府重申，堅決維護國家主權、安全和發展利益，維護《香港國安法》的權威，依法履行維護國家安全的職責和義務，同時依法保障香港市民享有的權利和自由，確保「一國兩制」實踐行穩致遠。特區政府強烈敦促相關英國政客，立即停止不符合國際法和國際關係基本準則的行為，並立即停止干涉純屬中國內政的香港事務。