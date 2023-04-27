陳國基首度訪京　參觀遷通州區新政府大樓：進步之快令我感受很深

政務司司長陳國基去年7月上任以來首次訪問北京，今日（27日）第二日走訪多國部門，其中參觀在2019年遷到通州區的新政府大樓，看到北京市人民政府佔地廣闊，辦公大樓環境優美，「氣勢磅礴，令我讚嘆不已」，「雖然這幾年我不時到北京，當我再次親眼看見北京的變化，進步之快令我感受很深。」



+ 7

陳國基早上到訪國家文化和旅遊部，與副部長、國家文物局局長李群會面，他感謝國家文化和旅遊部支持香港政府拓展兩地的文化和旅遊交流合作，包括香港故宮文化博物館去年順利開幕。

陳國基其後到訪北京市人民政府，與副市長劉宇輝會面，雙方就深化京港合作交流意見，期望京港兩地深化不同領域的交流合作。他表示，劉副市長在北京大學任職多年，在與他共晉午餐時，亦趁機與他分享當年他在清華大學攻讀法學學士學位期間的點點滴滴。

陳國基下午到訪國家人力資源和社會保障部，與部長王曉萍會面，他介紹香港主動招攬各地人才和補充本港勞動力的需要和情況，「高端人才通行證計劃」等各項「搶人才」新措施反應熱烈，反映香港作為粵港澳大灣區內能擔當大灣區人才高地的門戶。

陳國基接着到訪國家外交部，與部長助理農融會面。他感謝外交部支持香港特區政府依法施政，助力引領「一國兩制」在香港實踐行穩致遠，維護香港長期繁榮穩定。陳國基其後到訪中華全國青年聯合會（全國青聯），與副主席傅振邦會面，就促進香港青年全面發展交流意見。