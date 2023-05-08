梅儒瑞放假回鄉不忘食點心　一個細節出賣不夠地道？｜政壇諸事町

美國駐港澳總領事梅儒瑞（Gregory May）多次被讚「好貼地」，以往除嘗試「This、This Rice」兩餸飯外，今年新年更入鄉隨俗初戰四方城即自摸大三元。梅儒瑞今日（8日）在社交平台分享自己在德州放假，仍不忘港式點心，兩籠叉燒包、一籠蝦餃，盡顯香港情懷。不過枱上一個小細節，即出賣了這次點心體驗不夠地道！



梅儒瑞放假回到德州，到茶樓歎「一盅兩件」。（美國駐港總領事館Facebook）

被稱為「中國通」的梅儒瑞來到香港擔任美國駐港澳總領事後表現一向親民，經常在社交平台分享港式日常生活。他去年尾與打工仔一起排隊，初嘗「糧尾恩物」兩餸飯，大讚「價格實惠得嚟又好味！」港式點心相信也是梅儒瑞的心頭好，他於今年初按傳統拍攝賀年影片，邀請朋友和員工到他家聚會，齊齊食蘿蔔糕、芋頭糕和馬蹄糕。

放假返家鄉食叉燒包、蝦餃

梅儒瑞今日（8日）在社交平台再分享自己食點心的照片，不過今次地點並非香港茶樓，而是在德州奧斯汀的一間茶樓。原來梅儒瑞放假到家鄉休息，「不過心掛掛香港啲美食，所以喺呢度搵咗間茶樓」，他更大讚食物不錯，笑指：「可以俾我返香港前頂住檔先！」

去茶樓少不免「水滾茶靚，一盅兩件」，照片中可見梅儒瑞一次過叫了兩籠叉燒包、一籠蝦餃、一碟蘿蔔糕、一碟春卷。雖然豐富極了，不過就未見「水滾茶靚」蹤影，取而代之的竟是一杯凍到起霧的冰水，一個小細節即出賣了這次食得還不夠地道。