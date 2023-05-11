霍英東百年誕辰 中共弘揚家國情懷：他是中華民族自強不息的寫照

昨日（5月10日）是已故全國政協副主席、知名香港愛國商人霍英東誕辰100周年，北京舉行紀念座談會，全國政協第一副主席、中共中央統戰部長石泰峰發表講話，強調霍英東在將畢生精力獻給推動國家展進步與香港繁榮穩定，為建設中國特色社會主義、實現中華民族偉大復興作出重要貢獻。



愛國與民族關懷貫穿了石泰峰對霍英東的評價，他開宗名義指出，紀念霍英東誕辰100周年，既是共同緬懷其光輝傳奇的一生，也要學習他愛國愛港的高尚品格，弘揚他為民利民的奉獻精神。

霍英東祖籍廣東番禺，出生於香港一個貧窮水上人家，幼年喪父，由母親撫養成人。他在1940年代後期藉海上駁運業務展開創業生涯，韓戰期間曾組織大規模船隊向內地運送在港澳機構秘密採購的物資，突破西方對華禁運。石泰峰細數道，霍英東當年以非凡膽識有力支援了抗美援朝，1964年開始又多次排除干擾，率團赴北京參加國慶盛典，風雨無阻；1972年隨着中英正式建交，他與內地的交往也公開化經常化，在頻繁的往來接觸中，他「對中國共產黨的瞭解認識日益加深，成為了中國共產黨的親密朋友」。

「親密朋友」是霍英東2006年10月28日在北京逝世時新華社的通告對其所作評價，突顯了中共對他的肯定。石泰峰特別提到，霍英東2002年11月首次以特邀代表身份列席中國共產黨第十六次全國代表大會時，動情地說：「如果不是共產黨的領導，中國不會像現在這樣強大！」

中共中央統戰部長石泰峰形容，霍英東在頻繁的往來接觸中「對中國共產黨的瞭解認識日益加深，成為了中國共產黨的親密朋友」。（資料圖片）

京辦紀念座談會 統戰部長細數畢生貢獻

與同時代香港其他商界傳奇人物相似，霍英東藉踏足房地產業建立其商業王國，業務逐步擴展至航運、建材、酒店、百貨等不同範疇，他還因獨具慧眼進運海底採沙業而獲得「海沙大王」稱譽。石泰峰形容，1978年改革開放大幕拉開，霍英東充分利用自身在商界的聲譽，積極宣傳國家改革開放政策，帶領香港工商界人士赴內地投資，興辦實業、築橋鋪路，為改革開放和現代化建設做了很多開創性、示範性工作。其時霍英東最為人樂道的成就是注資興建了中國最早的五星級酒店——廣州白天鵝賓館。1986年英女王伊利沙伯二世到訪廣州時便是下榻白天鵝賓館，霍英東當時特地贈送一輛閃爍湛藍光彩的三排座古董勞斯萊斯給賓館作接待。2018年，霍英東被中共中央、國務院授予「改革先鋒」稱號。

作為中共高度評價的傑出社會活動家、著名愛國商人，霍英東連續擔任了第八、九、十屆全國政協。石泰峰形容，霍英東認真參與全國政協工作，帶頭參政議政、建言獻策；以國家領導人身份率團出訪柬埔寨、老撾、越南等國，推動中國與周邊國家交流交往；積極推動簽署相關合作協議，促進香港與內地建立更緊密經貿關係，為改革開放和現代化建設事業貢獻了智慧和力量。

石泰峰詳細回顧了霍英東對實踐「一國兩制」的貢獻。他指出，霍英東堅定支持香港回歸祖國，1984年12月19日在北京人民大會堂見證《中英聯合聲明》簽署，回港後即公開發表了《我的事業永遠立足於香港》，表明自己對「一國兩制」方針的擁護、紥根香港的決心和對香港前途的信心；他歷任香港特區基本法起草委員會委員、香港事務顧問、香港特區籌委會預委會副主任委員、香港特區籌委會副主任委員、香港特區第一屆政府推委會委員，頻繁奔波於香港與北京之間參與制定各種方案和政策；香港回歸祖國後，他一如既往地運用自己的社會影響力，全力支持特別行政區行政長官和特區政府依照基本法施政。

霍英東在1997年成為首批獲授予香港特別行政區最高榮譽大紫荆勳章的傑出人士之一。圖為他（台上站立者右二）與時任副總理兼外長錢其琛、特首董建華，以及其他獲授勳章人士合照。

石泰峰還提到霍英東在公益慈善與國家體育事業的貢獻。他指出，霍英東一生慈善捐款總額超過150億港元，曾捐資8億港元支持香港科技大學的科研與教育事業，捐資1億港元興建北京第11屆亞運會亞運村英東游泳館，帶頭捐資2億港元修建「水立方」助力2008年北京奧運會，又倡導及捐資建設廣東韶關、江西贛州和湖南郴州「紅三角」經濟區以改變革命老區面貌。此外，他在1974年就以「民間體育大使」身份為中國重返國際體育大家庭積極奔走，最終推動中國先後重返亞洲足協、國際足協、國際羽聯等國際體育組織；1979年，他促成廣東省和香港舉辦新中國歷史上首屆「省港杯」足球賽；1993年開始，他以國際足協執委的身份和在國際商界的威望，不遺餘力參與北京申奧工作。

用六個「就是要」籲學習傳承霍英東業績與風範

石泰峰概括，霍英東的一生是愛國的一生、奉獻的一生、奮鬥的一生，他既是愛國愛港的傑出代表，也是中華民族自強不息精神的典型寫照，還是樂善好施、無私奉獻服務社會的楷模，其不朽業績和崇高風範值得永遠銘記，更值得學習傳承。

石泰峰用六個「就是要」闡釋紀念霍英東的意義：

一是學習他愛國愛港的赤子情懷。立足香港、胸懷祖國是霍英東畢生的不懈追求，早在香港回歸前，港英當局一直對他進行排擠打壓，但他對國家民族的熾熱情感始終不渝，頂住港英當局的壓力，始終和中國共產黨保持緊密聯繫。香港回歸前夕，他在全國政協大會發言時激動地說：「我在香港工作生活了70多年，和香港市民一起，經歷了多少大起大落、大喜大悲。數十年堅持愛國愛港，受過困擾、吃過苦頭，我們將親眼目睹香港的主權回歸中國，親身經歷這個歷史重大時刻，當真是三生有幸！」

二是永葆初心、堅守使命，始終堅持中國共產黨的領導，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，不斷增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」；始終站在國家和民族發展的高度，堅持和完善「一國兩制」制度體系，全面準確推進「一國兩制」實踐，堅決落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則，堅決維護港澳長期繁榮穩定，形成更廣泛的國內外支持「一國兩制」的統一戰線，讓港澳同胞與祖國人民共擔民族復興的歷史責任，共享祖國繁榮富強的偉大榮光。

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三是學習他敢為人先的寶貴品格。在改革開放初期，外資徘徊觀望、猶豫不決時，霍英東以對黨和國家的堅定信心，率先進入內地投資。面對外界質疑，他淡定地說：「哪怕血本無歸我也在所不惜，我只希望腳踏實地為國家探索出一些可複製的經驗。」據不完全統計，僅改革開放的前25年中，他就在內地以獨資、合資等方式興建了數百個項目，總投資額超過90億元。到了晚年，他仍以「敢教日月換新天」的豪情，致力開發廣州番禺南沙島，嘔心瀝血十餘年，終於在亂石灘塗上建起一座現代化的海濱新城。

四是弘揚革故鼎新的優良作風，進一步解放思想，勇立時代潮頭，在以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興的新征程上，在香港邁入由治及興、澳門穩定向好的關鍵時期，堅持守正創新，繼續勇毅前行，在幹事創業中敢破敢立，在攻堅克難中敢闖敢試，不斷奪取全面建設社會主義現代化國家新勝利。

五是學習他永不言棄的鬥爭精神。霍英東幼年失怙、家境貧寒，白手起家、艱苦創業，雖屢次在事業巔峰時遭受打擊，但從未沉淪放棄，與命運作鬥爭、與環境作鬥爭、與困難作鬥爭，知難而進、迎難而上，最終取得了事業的巨大成功，書寫了個人的香江傳奇。

六是樹立不懼艱險、自立自強的志氣和骨氣，在新的長征路上，身處逆境永不言棄，遇到困難鍥而不捨，認準方向堅持到底，發揚鬥爭精神，堅定鬥爭意志，增強鬥爭本領，全力戰勝前進道路上的各種困難和挑戰，依靠頑強鬥爭打開事業發展新天地。

中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧與霍家合照。第三代的霍啟剛表示會上分享了霍英東「抗美援朝、在港在澳商界發展、參與改革開放建設，以及體育發展等故事」。

王滬寧出席座談會 見霍英東家人

紀念霍英東誕辰100周年座談會由全國政協副主席兼秘書長王東峰主持，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席，並在會前會見霍英東的親屬。其他出席者還包括全國政協副主席、澳門前特首何厚鏵及另一澳門首特首崔世安。霍英東曾與已故「賭王」何鴻燊共同在澳門經營賭業，2002年又成立了澳門霍英東基金會，支持澳門及內地教育、醫療、體育、文化事業發展。