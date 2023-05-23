夏寶龍訪澳門｜晤特區領導班子轉達習近平問候　提6個更大作為

十三屆全國政協副主席、國務院港澳辦主任夏寶龍，今日（23日）起至周五（26日）訪問澳門4日，下午抵埗後與澳門行政長官賀一誠及行政、立法、司法機構主要負責人進行座談。夏寶龍轉達了國家主席習近平對澳門同胞的親切關懷，並對第五屆特區政府就任三年多來的工作給予充分肯定，希望澳門政府有六個更大作為。



夏寶龍希望澳門特區政府團結帶領社會各界，在新時代新征程實現更好發展，並提出期望有六大作為：包括在全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針上展現更大作為，在維護國家安全上展現更大作為，在加強愛國愛澳力量建設上展現更大作為，在推動澳門經濟適度多元發展上展現更大作為，在做好橫琴開發這篇大文章上展現更大作為，在提升全面治理能力和管治水平上展現更大作為，不斷譜寫具有澳門特色「一國兩制」實踐新篇章，為強國建設、民族復興作出更大貢獻。



夏寶龍下午3時許入境澳門，在澳門特首賀一誠陪同下離開橫琴口岸。夏寶龍傍晚6時在澳門中聯辦主任鄭新聰陪同下，到達禮賓府出席晚宴。夏寶龍將會入住新竹苑。

▼5月23日 夏寶龍視察珠海橫琴 ▼



而夏寶龍在抵澳門前，先視察珠海橫琴。他上午在橫琴粵澳深度合作區展示廳聽取橫琴規劃建設情況介紹，再到橫琴‧澳門青年創業谷、澳門新街坊項目、橫琴創新方進行實地考察，並與橫琴粵澳深度合作區執委會成員見面交流。

他下午實地考察了粵澳合作中醫藥科技產業園和橫琴大橋「二線」通道海關監管作業場所，並在橫琴口岸聽取口岸建設情況介紹後抵達澳門展開對特區的考察。