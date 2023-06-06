特首政策組｜專家組16/6聚首談高質量發展　另設專員機制溝通

特區政府上周二（5月30日）宣布成立特首政策組專家組，並委任56名商界代表、專業人士、智庫學者，組成經濟發展專家組、社會發展專家組、研究策略專家組，冀就各項專題向特首政策組提供意見。事隔一周，有消息指，特首政策組昨日（6月5日）正式向成員發送電郵，通知他們將於下周五（6月16日）在政府總部舉行首次會議，而三個專家組會分開進行，按照各自範疇圍繞「香港實現高質量發展，發揮香港一國兩制賦予背靠祖國聯通國際的優勢」這個題目，輪流發表建言。



特區政府上周二（5月30日）宣布成立特首政策組專家組，並委任56名商界代表、專業人士、智庫學者，組成經濟發展專家組、社會發展專家組、研究策略專家組，冀就各項專題向特首政策組提供意見。（林靄怡攝）

消息人士透露，專家組除了每年召開一至兩次大型會議之外，還有設立不同溝通機制，包括便於特首政策組資深研究員和專家組成員日常互動的「專員溝通機制」，以及就政府施政方針、優先次序和特首指派議題等方面進行研究的「小組研究機制」。

消息強調，之所以增設大會以外的不同機制，是因為特首政策組會就不同社會問題和研究項目和各位專家深入交流，互相分析調查研究成果，因此需要更多時間深化討論。

特首李家超去年12月成立「特首政策組」，以提升政府對於長遠和策略性議題的研究和倡議能力，並期望政策組從四方面作出貢獻：（一）從高瞻遠矚的角度，倡議及協助制定長遠和策略性政策：（二）緊貼國家發展，包括方向、計劃和政策，分析及建議融入國家發展大局的對接重點，主動參與推動和作出貢獻；（三）審視國際關係和形勢，分析機會和風險，讓政府既可以把握機遇，創造有利發展的環境，同時又可以防範風險；（四）掌握香港民情，了解市民關注大方向和重點，並發掘有利社會和諧穩定的因素，協助決策方向和制定措施。李家超同時委任本身是立法會選委界議員的團結香港基金高級副總裁兼公共政策研究院院長黃元山，出任特首政策組組長。