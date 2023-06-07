晤首度訪京港審計署長　國家審計署審計長候凱：為港提高治理水平

審計署署長林智遠結束2日訪京行程，昨天（6日）晚上已返抵本港。他在北京期間先後與國家審計署、國務院港澳事務辦公室及北京市審計局官員會晤。國家審計署審計長候凱期望香港審計工作為香港提高治理水平、增強發展動能、排解民生憂難、維護和諧穩定作出更大貢獻。



林智遠於本周一（5日）與審計署副署長梁家倫和首席審計師盧逸恒，及中聯辦兩位人員赴京展開他任內自次訪京行程。今次也是回歸以來，首度有審計署署長訪京滙報工作。



林智遠在北京的首日行程，與國家審計署審計長侯凱會面，匯報香港審計署的工作近況，侯凱則談及國內審計工作的最新趨勢，雙方並討論了香港審計署人員隨國家審計署團隊參與聯合國審計項目的情況，及內地和香港在審計領域及人員交流培訓上進一步加強合作。林智遠稱，同事得到非常寶貴的機會，隨國家的審計團隊參與聯合國的審計項目，衷心感謝國家審計署給予這個難能可貴的機會。

本港新聞處的發稿指，侯凱簡要傳達了二十屆中央審計委員會第一次會議精神，並表示國家審計署非常關注香港審計工作的發展，將在能力建設等方面提供更多幫助。香港審計工作要更好地融入國家發展大局，為香港提高治理水平、增強發展動能、排解民生憂難、維護和諧穩定作出更大貢獻。

昨日早上（6日）與港澳辦交流司司長吳煒會面，雙方就把二十大和兩會精神應用於審計工作，及發揮審計於公共服務中的監督角色交換意見。林智遠稱，審計署會全面準確貫徹中央「一國兩制」方針，盡心盡力地協助行政長官施政。同日下午與北京市審計局局長馬蘭霞會面，就共同關心的審計工作議題交換意見。