中小學、幼稚園教國安　梁美芬：要讓學生全面了解憲制秩序

立法會教育事務委員會「研究推動國民及國安教育小組委員會」早前提交報告，圍繞4個範疇，包括老師在國民及國家安全教育的培訓工作，以及在幼稚園、中小學推動國民及國家安全教育等。



委員會主席梁美芬指委員會開了5次會議，並曾參觀位於沙田的愛國教育支援中心，以了解中心支援教育界推動國民及國安教育的工作。



吳秋北認為，政府應認真處理不遵從教育局有關國民及國安教育指引的教師或學校管理人員。（廖雁雄攝）

吳秋北指要認真跟進投訴教師 找出害群之馬

下學年起，公營、直資及「幼稚園教育計劃」學校所有新聘教師必須通過「基本法及香港國安法測試」。委員會副主席吳秋北指，要在學校成功推行國民及國安教育，一支高質素、愛國的教師團隊不可或缺。政府應找出所有負責國民及國安教育的教師的專業能力、知識及質素水平，以便採取更適合及明確的策略，加強教師推動學生學習國民及國安教育的能力。

吳秋北亦認為，政府應認真跟進投訴教師專業失德個案，認真處理不遵從教育局有關國民及國安教育指引的教師或學校管理人員，找出害群之馬，以確保下一代不會受行為不當的教師影響。

就幼稚園、中小學推動國民及國安教育，梁美芬指，香港很多學生欠缺民族意識、對國家的歸屬感及愛國情懷。為培養學生的國家觀念和國民身份認同，學校應從學生幼年開始，幫助他們正確認識國家。因此，每個教育階段都應加入及加強學習國家歷史和中華文化的內容。為全面了解國家事務，必須讓學生全面了解香港特別行政區的憲制秩序 ，以及國家與香港的關係。

由於 《憲法》和《基本法》構成香港特區的憲制基礎，政府當局應加強《憲法》和《基本法》教育，又認為教育局應在國民及國安教育的課程中，加入國家主席習近平去年7月1日發表的演說。

梁美芬認為，教育局應在國民及國安教育的課程中，加入國家主席習近平去年7月1日發表的演說。（廖雁雄攝）

呼籲政府資助愛國教育支援中心營運

報告其餘兩個範疇包括在專上教育界推動國民及國家安全教育，和在社會面推動國民及國家安全教育。

此外，梁美芬提及，委員會早前前往愛國教育支援中心視察，得知中心以自負盈虧模式營運，每年必須為數百萬元的虧損籌募經費非常煩惱，認為政府當局每年提供予教育的經費龐大，但投放在推廣國民教育及愛國教育的資源卻匱乏，呼籲教育局提供更多津貼或資助，讓中心繼續安心營運。