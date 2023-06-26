公屋廚餘機衛生問題頻生　逾八成受訪者表示有異味

政府去年10月開展「公屋廚餘收集試驗計劃」，民建聯今日（26日）發表調查報告顯示，居民反映廚餘機經常故障以及造成衛生問題。



超過六成見到害蟲滋生 近五成指經常爆滿

民建聯上月開始於其中一個試點石排灣邨，以街訪詢問200名廚餘機使用者意見，近九成對廚餘機衛生情況給予1至3分評價（5分為滿分），其中約82%表示廚餘機出現異味，逾六成受訪者於廚餘機附近目擊害蟲，亦有近五成受訪者表示廚餘機經常爆滿而未有及時更換。石排灣居民協會秘書甄智健建議，環保署應增加清潔資助額，供房署聘用更多人手，亦需要增加或更換除臭劑，以及於補給膠桶至屋邨時清潔桶內廚餘，以免引來害蟲。

9部廚餘機4部同日故障 禮品常缺貨

另外，86%對廚餘機的穩定性給予1至3分評價（5分為滿分）。民建聯南區支部社區主任張偉楠提到，邨內9部廚餘機有4部於本月14日出現故障，而以回收積分換取禮品的換領機亦時常出現缺貨，但即使有貨亦會「卡機」，影響市民回收意願，故要求環保署及承辦商審慎對待廚餘機及禮品機穩定性的問題。

民建聯立法會議員陳學鋒形容其實這是「開心的煩惱」，反映居民反應熱烈，但同時政府應透過是次先導計劃總結經驗，調整人手以及資源。民建聯南區支部主席朱立威亦提到，南區多數公屋居民均希望在屋邨設置廚餘機，政府須認真解決上述問題，才可盡早將廚餘機推展至全港。