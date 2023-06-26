楊何蓓茵率常秘及部門首長北京展開研修　夏寶龍下午現身進行座談

公務員事務局局長楊何蓓茵昨日（25日）率領逾20名政府常任秘書長及部門首長赴北京及浙江進行為期6天的學習和考察。他們今日（26日）上午於國家行政學院開始研修課程，港澳辦主任夏寶龍下午現身與學員進行座談。



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局方表示，今次為自2018年以來公務員體系中最高層級人員的研修課程。國家行政學院分管日常工作的副院長謝春濤、港澳辦副主任王靈桂出席研修班開班儀式並致辭。

國防大學國家安全學院副院長、陸軍少將唐永勝，以及中國載人航天工程空間站系統總設計師、中國工程院士楊宏，同日分別為學員授課，闡述國家安全及國家的載人航天工程。王靈桂下午為特區政府常任秘書長及部門首長授課，講述中國式現代化。

楊何蓓茵表示，香港正處於由治及興的新階段，公務員是香港特區政府的施政骨幹，而常任秘書長及部門首長作為特區政府公務員體系中骨幹的骨幹，在這個關鍵時期能夠來到國家行政學院接受培訓實在是非常合適，希望學員把握機會學習。

她續說，國家行政學院的培訓加深學員對國家重要政策和未來發展戰略的了解，將有助於他們日後制定及落實政策和措施，並對如何更好地融入國家發展大局有更深入的體會。

楊何蓓茵晚上於社交網站指，她已是第四次參加研修班，但每一次都擴闊眼界，深受啟發。

研修及考察團明日（27日）上午會在國家行政學院研修，下午將轉往浙江省考察。