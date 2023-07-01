特首夫人聯同6名女高官　穿學生設計華服慶回歸｜政壇諸事町

今日（7月1日）為香港特區成立26周年紀念日，在升旗儀式暨慶祝酒會上，特首夫人林麗嬋及6名特區政府女官員包括發展局局長甯漢豪和教育局局長蔡若蓮等，穿着由學生設計的時尚中式華服。



甯漢豪表示，對於自己在未有提出任何意見下，學生竟然能夠提出非常適合她形象及喜好的設計，表示驚喜及讚賞，並感謝同學所花的心思及付出的努力。



時尚中式華服由香港知專設計學院（HKDI）學生設計。甯漢豪在社交平台上表示，同學第一次與她會面時，已經就她平日的衣着打扮進行了資料蒐集，從而估計她屬意的風格，向她推薦一套華服設計。

她續指，「今天穿着這套學生為我度身而設的華服出席慶祝活動，令我感到非常窩心，也為我和朋友們帶來一些新鮮感。另外，恆久不變的，是我每次出席7.1升旗儀式時心裡奉上的禱告：祝願香港繁榮安定、市民安居樂業、社會展現包容共濟，整個政府包括自己能以最大的能量和智慧去為成就這些目標而努力。」

甯漢豪指今天穿着這套學生為我度身而設的華服出席慶祝活動，令她感到非常窩心。（甯漢豪FB）

蔡若蓮在社交平台上發文指，衷心感謝HKDI時裝設計高級文憑的學生為同事度身設計中式華服，他們在老師帶領下，活用課堂所學，設計了多套各具特色的時尚中式華服。由面談度身、設計、創作到剪裁試身，過程中深深感受到他們認真細心，充滿熱誠。希望同學繼續努力，朝向夢想奮力邁進。

其餘4名穿着由學生設計中式華服的特區政府女官員，包括公務員事務局局長楊何蓓茵、房屋局局長何永賢、民政及青年事務局局長麥美娟和行政長官辦公室主任葉文娟。